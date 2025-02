Zoe Saldaña rompe el silencio sobre Karla Sofía Gascón: 'Estoy triste y también decepcionada'

En medio de la controversia desatada por antiguos tuits ofensivos de Gascón, la actriz estadounidense expresó su tristeza y decepción, dejando claro que no respalda ningún tipo de racismo o intolerancia. Zoe Saldaña marca distancia: “No apoyo ninguna retórica negativa de racismo”.

En una entrevista con Variety, Zoe Saldaña compartió su sentir respecto a la situación, revelando el impacto que ha tenido en ella la controversia que rodea a su compañera de Emilia Pérez.

“Estoy triste. Una y otra vez, esa es la palabra porque es el sentimiento que ha estado viviendo en mi pecho desde que todo sucedió… También estoy decepcionada. No puedo hablar por las acciones de otras personas. Todo lo que puedo dar fe es mi experiencia, y nunca en un millón de años creí que estaríamos aquí”, declaró la actriz.

Ante la pregunta sobre si brindaría apoyo a Gascón, Saldaña fue contundente en su postura: “No apoyo ninguna retórica negativa de racismo o intolerancia hacia ningún grupo de personas. Eso es lo que quiero defender”.

El director francés Jacques Audiard también se pronunció sobre la controversia, expresando su pesar por la forma en que la polémica ha eclipsado el reconocimiento de la película, que lidera las nominaciones al Oscar con 13 menciones.

“Muy desafortunadamente, está acaparando toda la atención, y eso me pone muy triste. Es muy difícil para mí pensar en el trabajo que hice con Karla Sofía, la confianza que compartimos, el ambiente excepcional que tuvimos en el set, que efectivamente se basó en la confianza. Y cuando tienes ese tipo de relación y, de repente, lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de reproche, por supuesto, esa relación se ve afectada”, explicó Audiard en una entrevista con Deadline.

El cineasta también reveló que no ha tenido contacto con Gascón ni tiene intenciones de buscarla. “Está en un camino autodestructivo en el que no puedo intervenir, y realmente no entiendo por qué sigue adelante, por qué se está haciendo daño a sí misma, ¿por qué? No lo entiendo. Y lo que tampoco entiendo es por qué está dañando a las personas que estuvieron muy cerca de ella”, añadió.

La controversia ha llegado incluso al ámbito político. El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun Domènech, tomó distancia de los comentarios de Gascón y aseguró que no representan los valores de la sociedad española.

“Los tuits que hemos conocido de Karla Sofía Gascón tengo que lamentarlos. No representan a la sociedad española y lo digo de forma penada porque esta era una candidatura muy importante para el país”, declaró Urtasun.

Curiosamente, apenas una semana antes, el propio ministro había celebrado la nominación de Gascón al Oscar, destacándola como un ejemplo del talento español. “Karla Sofía Gascón es un ejemplo del talento y la dedicación de las actrices españolas. En marzo, nuestro país estará en los Oscar gracias a ella”, escribió en redes sociales.

A medida que las reacciones siguen llegando, queda claro que la polémica en torno a Karla Sofía Gascón no solo ha impactado su imagen, sino que también ha puesto en una posición difícil a quienes trabajaron con ella. Zoe Saldaña ha sido firme en su postura, Jacques Audiard ha expresado su pesar, y el gobierno español ha tomado distancia.

Mientras tanto, Emilia Pérez continúa su camino hacia los premios de la Academia, aunque con una sombra de controversia que amenaza con opacar su éxito.