Dayra Moreno dedica una décima a los damnificados por el terremoto en Panamá

La trovadora panameña convirtió en versos el dolor de las familias afectadas por el sismo del 9 de octubre y envió un mensaje de fe y solidaridad.

La trovadora y empresaria panameña Dayra Moreno dedicó una décima a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, que sacudió al país y dejó afectaciones en provincias como Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.

Con versos cargados de sentimiento, la artista retrató las pérdidas materiales, el temor provocado por las réplicas y la incertidumbre de quienes quedaron sin un hogar seguro tras el movimiento sísmico.

“Con fe en el Creador saldremos adelante”, escribió Moreno al acompañar la publicación de su composición en redes sociales, donde compartió un mensaje de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles.

En una de las estrofas, la trovadora describe las consecuencias del desastre y el sufrimiento de las familias que perdieron sus viviendas: “Llora la gente angustiada mientras el trauma les pasa, porque ayer tenían su casa, pero ahora no tienen nada”.

La composición también hace referencia a la solidaridad del pueblo panameño ante la tragedia y a la necesidad de mantenerse unidos frente a las dificultades. En sus versos, Moreno menciona a las comunidades afectadas y recoge la preocupación de quienes temen regresar a sus hogares por las réplicas.

“Triste es ver gente durmiendo en los patios sin comida, dando gracias por la vida a pesar de estar sufriendo”, expresa otra parte de la décima, con la que pone el foco en las condiciones que enfrentan algunas familias tras el sismo.

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La artista cierra su composición con un mensaje de fe y fortaleza, al expresar su confianza en que el país podrá levantarse de las consecuencias de la emergencia.

“De pie estarás por la mano y la voluntad de Dios”, dice uno de los versos finales, en una dedicatoria que busca acompañar a quienes perdieron sus pertenencias y todavía viven con la preocupación de nuevas sacudidas.

Con esta composición, Dayra Moreno utiliza la décima, una de las expresiones tradicionales de la cultura popular panameña, para llevar un mensaje de consuelo y recordar la importancia de la solidaridad con las familias afectadas por el terremoto.