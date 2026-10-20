Jennifer Lopez y Brett Goldstein despiertan rumores de romance en Hollywood

Goldstein es conocido por interpretar a Roy Kent en la serie Ted Lasso, papel que lo convirtió en uno de los rostros reconocidos de la comedia televisiva.

La vida sentimental de Jennifer Lopez vuelve a acaparar la atención de los medios de entretenimiento. Esta vez, la cantante y actriz estadounidense ha sido vinculada sentimentalmente con el actor británico Brett Goldstein, su compañero en la película Office Romance, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación.

Según información publicada por medios especializados en entretenimiento, ambos estarían saliendo de manera informal y habrían comenzado a compartir tiempo fuera del set de grabación.

Goldstein es conocido por interpretar a Roy Kent en la serie Ted Lasso, papel que lo convirtió en uno de los rostros reconocidos de la comedia televisiva.

Las especulaciones sobre un posible romance aumentaron luego de que los actores asistieran el pasado 16 de octubre a una fiesta organizada por un representante de talentos en Los Ángeles, California.

De acuerdo con el portal Page Six, Lopez y Goldstein habrían llegado al lugar en el mismo automóvil, aunque ingresaron por separado. Al finalizar el encuentro, ambos fueron vistos marchándose juntos, detalles que alimentaron los rumores sobre una posible relación.

El supuesto vínculo surge después del divorcio de Lopez y el actor Ben Affleck, cuya separación acaparó titulares en la prensa internacional. Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación pública que permita asegurar que la intérprete de On the Floor y la estrella de Ted Lasso mantienen una relación sentimental.

Por ahora, la atención se centra en la cercanía entre ambos actores, quienes comparten créditos en Office Romance, mientras crecen las especulaciones sobre si la relación profesional podría haber dado paso a algo más.

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