Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 11 de noviembre?

A diferencia del Día de San Valentín, que celebra el amor en pareja, esta jornada pone en el centro a quienes disfrutan de su soltería o simplemente atraviesan una etapa sin compromisos sentimentales.

Este miércoles 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una fecha dedicada a las personas que no tienen pareja y que buscan destacar la independencia personal, el amor propio y la posibilidad de disfrutar la vida sin necesidad de mantener una relación sentimental.

Conocida internacionalmente como Singles' Day, esta conmemoración tiene su origen en China, durante la década de 1990. A diferencia del Día de San Valentín, que celebra el amor en pareja, esta jornada pone en el centro a quienes disfrutan de su soltería o simplemente atraviesan una etapa sin compromisos sentimentales.

La versión más difundida sobre su nacimiento sitúa el origen en 1993, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín, en China, comenzó a promover el 11 de noviembre como una fecha para celebrar la soltería.

La elección del día tampoco fue casual. La repetición del número uno en la fecha 11/11 se convirtió en una representación simbólica de las personas solteras, al asociarse con cuatro individuos sin pareja.

Con el paso de los años, la celebración trascendió las fronteras chinas y adquirió una dimensión comercial. La empresa de comercio electrónico Alibaba impulsó la fecha como una jornada de grandes descuentos y promociones, transformándola en uno de los eventos de compras por internet más importantes del mundo.

La fecha también invita a reflexionar sobre la manera en que se percibe la soltería, especialmente en sociedades donde el matrimonio y las relaciones de pareja suelen considerarse parte de los proyectos tradicionales de vida.

Estar soltero no necesariamente significa estar solo o sentirse incompleto. Para muchas personas, esta etapa representa una oportunidad para conocerse mejor, desarrollar proyectos personales, fortalecer amistades, viajar y disfrutar de nuevas experiencias.

Así, el 11 de noviembre se ha convertido en una fecha que recuerda que el bienestar y la felicidad no dependen exclusivamente de tener una pareja.

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