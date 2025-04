Emily Ratajkowski estalla contra el turismo espacial de celebridades: “Esto ya supera la parodia”

El reciente vuelo suborbital de Blue Origin, protagonizado exclusivamente por mujeres reconocidas, fue duramente cuestionado por Emily Ratajkowski, quien tildó el evento de incoherente, innecesario y “más allá de la parodia”.

La modelo y actriz no se guardó nada en su publicación en TikTok, donde dejó claro su rechazo al show espacial liderado por Lauren Sánchez, pareja de Jeff Bezos, fundador de Amazon y propietario de la compañía aeroespacial.

“¿Esa misión espacial de esta mañana? Es una locura apocalíptica. Esto ya supera la parodia”, declaró Ratajkowski, aludiendo al contraste entre el discurso ambientalista que promovía el viaje y el impacto ecológico real de una expedición de este tipo.

“¿Que te importa la Madre Tierra y es por la Madre Tierra, y te subes a una nave construida y financiada por una empresa que está destruyendo el planeta por sí sola?”, cuestionó, visiblemente indignada.

La influencer no fue la única voz crítica. Olivia Munn también expresó su incomodidad con la iniciativa durante una entrevista en Today with Jenna and Friends: “Hay muchas otras cosas más importantes en el mundo ahora mismo… ¿Qué van a hacer allá arriba? ¿Qué hacen en el espacio?”, preguntó con ironía.

Al explicarle que el objetivo era flotar y observar la Tierra, Munn replicó: “Es mucho dinero para ir al espacio, y hay mucha gente que ni siquiera puede pagar huevos”. En ese mismo tono, agregó: “¿Cuál es el punto? ¿Es histórico que vayan a dar una vuelta? La exploración espacial era para avanzar en el conocimiento y ayudar a la humanidad. ¿Qué van a hacer allá arriba que nos mejore la vida acá abajo?”

Incluso desde el mundo académico llegaron críticas. Kai-Uwe Schrogl, asesor especial de la Agencia Espacial Europea, recordó que: “Un famoso no es un enviado de la humanidad, va al espacio por sus propias razones”, y advirtió que este tipo de misiones pueden generar frustración entre los científicos que sí buscan avances reales para la sociedad.

Tanya Harrison, del Outer Space Institute, subrayó el tono sarcástico de muchas reacciones en redes sociales, donde el vuelo fue bautizado como “las amas de casa reales van a Marte” o calificado directamente como “la oligarquía en el espacio”.

Aun así, no todo fue rechazo. Algunas voces destacaron el simbolismo de ver a figuras femeninas protagonizando un vuelo espacial. Gayle King, una de las tripulantes, defendió la misión argumentando que había recibido miles de mensajes de niñas inspiradas.

“Siento que cualquiera que critique no entiende realmente lo que está pasando aquí”, afirmó la periodista. Por su parte, Lauren Sánchez se mostró irritada por las críticas y pidió a los detractores que conocieran al equipo técnico de Blue Origin: “Hay gente muy comprometida trabajando en esto. No es solo un paseo”, dijo en la rueda de prensa tras el aterrizaje.

El vuelo, de tan solo 11 minutos, incluyó además a Katy Perry, la científica de la NASA Aisha Bowe, la activista Amanda Nguyen y la productora Kerianne Flynn. Vestidas con trajes azules diseñados por la propia Sánchez, las pasajeras fueron recibidas con flashes, titulares y una controversia que promete durar más que su paso por el espacio.

Mientras tanto, Ratajkowski no se retracta: “Estoy asqueada por todo esto. ¿Para qué? ¿Cuál fue la estrategia de marketing ahí?”, lanzó en un video que, irónicamente, ha tenido más impacto que la propia misión.