Emmanuel descubre los sabores de Panamá y recibe homenaje en TalenPro 2026

Entre el reconocimiento a una carrera excepcional y una pausa para disfrutar de los sabores panameños, Emmanuel deja huella en su paso por Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ícono de la música mexicana Emmanuel hizo una parada gastronómica durante su visita al país, donde disfrutó de un dulce tradicional acompañado de café. Además, fue reconocido por su trayectoria artística y compromiso social en la gala TalenPro 2026.

“La adicción más buena”. Así podría describirse la parada que hizo el cantautor mexicano, cuyo nombre real es Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez, durante su recorrido por Panamá junto a su hijo, el también cantante Alexander Acha.

El artista aprovechó la ocasión para visitar una cafetería y degustar algunos de los sabores panameños, entre ellos un pan dulce, ideal para acompañar con una taza de café. Un pequeño gusto que, al parecer, se salió por un momento de su habitual dieta vegetariana.

Pero la visita de Emmanuel a Panamá no estuvo marcada solo por los sabores locales. Este domingo 25 de octubre, el reconocido intérprete fue homenajeado durante la gala TalenPro 2026, donde recibió el galardón “Artista TalenPro 2026”. La distinción la entregaron su hijo Alexander Acha y Erika Ender, fundadora del proyecto.

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Este reconocimiento está reservado para grandes figuras de la música internacional cuya trayectoria trasciende los escenarios. Además de celebrar sus aportes artísticos, destaca su compromiso social, labor filantrópica y legado de valores humanos en beneficio de los demás.

Aunque hoy es una de las figuras más reconocidas de la música mexicana y latina, el camino artístico de Emmanuel comenzó lejos de los escenarios. En sus primeros años, tuvo una marcada pasión por la tauromaquia y llegó a desempeñarse como novillero. Sin embargo, una cornada cambió el rumbo de su vida y lo llevó a explorar su interés por la composición musical.

Su talento lo impulsó a participar en un concurso de la canción patrocinado por El Heraldo de México, experiencia que marcó una etapa decisiva en su carrera. Posteriormente, contó con el respaldo del cantante y actor Pedro Vargas, quien se convirtió en una figura importante en sus inicios musicales.

Con más de 50 años de trayectoria y millones de discos vendidos, Emmanuel ha consolidado un legado musical que ha trascendido generaciones. Su carrera ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Billboard a la Trayectoria Artística y el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

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Canciones como "Todo se derrumbó dentro de mí", "La chica de humo", "Toda la vida" y "Quiero dormir cansado" forman parte de un repertorio que continúa conquistando al público y reafirmando su lugar entre los grandes intérpretes de la música en español.

Así, entre el reconocimiento a una carrera excepcional y una pausa para disfrutar de los sabores panameños, Emmanuel deja huella en su paso por Panamá, demostrando que su legado va más allá de la música: también se construye a través de los valores y el compromiso con los demás.