Erika Ender destaca encuentro de Daddy Yankee con jóvenes durante la semana de los Latin Grammy

La gran noche de la música latina podrá ser vista en Panamá a través de las pantallas de TVMAX , que llevará a los televidentes la ceremonia este 12 de noviembre.

La cantautora panameña Erika Ender destacó el encuentro del artista puertorriqueño Daddy Yankee con jóvenes músicos y artistas durante una jornada de Latin Grammy in the Schools, actividad que marcó el inicio de la semana de los Latin Grammy en Las Vegas.

A través de sus redes sociales, Ender compartió imágenes y reflexiones sobre esta iniciativa, que busca acercar a las nuevas generaciones al mundo de la música y ofrecerles herramientas e inspiración a partir de las experiencias de artistas que ya han recorrido ese camino.

"Fue precioso ver a Daddy Yankee compartiendo su experiencia con los jóvenes en Latin Grammy in the School. Porque escuchar a quienes ya han recorrido el camino es el testimonio más poderoso que pueda existir", expresó la panameña.

Ender resaltó que el inicio de esta semana dedicada a la música latina tuviera como protagonistas a los jóvenes, al considerar que sus sueños necesitan oportunidades, inspiración y trabajo para convertirse en realidad.

"Esto es lo que más me llena el corazón, compartir con ellos, que los inspiremos, recordarles que sus sueños merecen una oportunidad y mucho trabajo para hacerlos realidad", manifestó.

La compositora también destacó su participación en el Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación y su colaboración con la Fundación Cultural Latin Grammy, organizaciones desde las que puede contribuir a iniciativas dirigidas a impulsar el talento de las nuevas generaciones.

"Para mí es un honor formar parte del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación y poder colaborar con la Fundación Cultural Latin Grammy. ¡Qué lindo comenzar esta semana sembrando futuro a través de la música!", agregó.

En otra publicación en Instagram, Ender agradeció a la Fundación Cultural Latin Grammy y a la Academia Latina de la Grabación por abrir espacios para los músicos y artistas del mañana. También reconoció a Daddy Yankee por compartir su testimonio con los participantes.

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"¡Cuánto puede encender un testimonio el sueño y el camino de alguien más!", escribió la panameña.