Omar Alfanno recibe el Premio del Consejo Directivo de los Latin Grammy 2026

La gran noche de la música latina podrá ser vista en Panamá a través de las pantallas de TVMAX , que llevará a los televidentes la ceremonia este 12 de noviembre.

El cantautor panameño Omar Alfanno fue distinguido con el Premio del Consejo Directivo de los Latin Grammy 2026, un reconocimiento que destaca a figuras de la música latina cuya trayectoria y contribución han dejado una huella en la historia musical.

La distinción fue entregada en el marco de la semana de los Latin Grammy, durante la presentación de los Premios Especiales 2026, que también reconocieron a destacados exponentes de la música como Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichi Peralta.

Al recibir el galardón, Alfanno aprovechó la ocasión para reconocer a los artistas que a lo largo de su carrera confiaron en sus composiciones y decidieron llevarlas a sus propias voces, contribuyendo a que sus canciones trascendieran fronteras.

"Hay tantas cosas pasando por mi mente a esta hora, pero quiero también decir que si los artistas que decidieron grabar mis canciones hubieran estado en un cajoncito en el fondo de mi guitarra, ellos merecen todo mi respeto, todo mi aplauso, toda mi admiración, porque se atrevieron a creer cuando nadie creía en mí. Un aplauso para ellos, de verdad", expresó el compositor durante su discurso.

Tras recibir el reconocimiento, el panameño también compartió su agradecimiento a través de su cuenta de Instagram, donde reiteró la importancia de quienes apostaron por su música desde sus inicios.

"Mi agradecimiento a los @latingrammys por este reconocimiento tan especial con el Premio del Consejo Directivo.

Como mencioné en mi discurso, muchas de mis canciones no habrían llegado tan lejos sin los artistas que decidieron grabarlas y darles vida. Mi admiración y gratitud para todos ellos, especialmente para quienes creyeron en mi música desde el principio.

¡Gracias por ser parte de esta historia!", publicó.

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Con este reconocimiento, Omar Alfanno suma un nuevo capítulo a su trayectoria internacional como uno de los compositores panameños cuyas canciones han marcado la música latina.

Nacido en la ciudad de Santiago de Veraguas, Omar Alfanno cuenta con cinco décadas de trayectoria artística y se ha consolidado como uno de los compositores panameños de mayor proyección internacional. A lo largo de su carrera ha escrito canciones que han sido interpretadas por reconocidos artistas como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Willie Colón, Luis Enrique, Ricky Martin, Shakira y Alejandro Sanz, entre muchos otros.