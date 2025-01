Estrellas de Hollywood listas para brillar en los Globos de Oro

Los Angeles, Estados Unidos/La crema y nata de Hollywood resplandecerá este domingo en la alfombra roja de los Globos de Oro, la ceremonia inicial de la temporada de premios de la industria que este año estará liderada por el musical "Emilia Pérez".

La cinta, filmada casi totalmente en español y dirigida por el francés Jacques Audiard, llega con diez nominaciones, un récord para una producción musical o de comedia en esta premiación.

"Emilia Pérez", sobre un narcotraficante mexicano que transiciona a mujer e inicia una nueva vida, tiene este domingo la oportunidad de arrancar por todo lo alto una temporada que aspira a coronar con los Óscar, el mayor reconocimiento de Hollywood. Además de mejor película, disputa mejor dirección y las categorías de actuación, con su protagonista, la transgénero española Karla Sofía Gascón, y las actrices de reparto Zoe Saldaña y Selena Gomez.

Te podría interesar: Jennifer Aniston comparte su fórmula para tener un cuerpo impactante a los 56 años

"Emilia, la favorita"

"La favorita de lejos es 'Emilia Pérez'", dijo a la AFP Pete Hammond, columnista de la publicación especializada Deadline. "Creo que tiene ese toque internacional y acaba de arrasar en las premiaciones europeas". La apuesta de Netflix para esta temporada comenzó su camino en busca de la gloria de Hollywood en marzo en el festival de Cannes, donde ganó el premio del jurado.

Se medirá en la categoría de musical/comedia con el explosivo éxito "Wicked", la emocional "Anora", el triángulo amoroso del tenis "Desafiantes", la búsqueda por las raíces en "Un dolor real" y el terror corporal de "La sustancia", con Demi Moore. "Wicked", adaptación del exitoso musical de Broadway, llega con cuatro nominaciones, entre ellas las de sus protagonistas, la sensación del pop Ariana Grande y la ganadora del Tony, Cynthia Erivo.

Sin embargo, Hammond cree que aunque Erivo podría triunfar, la producción llega con "desventaja" a los Globos debido a la falta de nominaciones en categorías claves. Para el columnista, "La sustancia" podría ser la sorpresa de la temporada, dado que su mensaje sobre el desafío de envejecer en Hollywood podría conquistar a los votantes.

"Emilia Pérez" competirá además por la mejor película internacional, categoría en la cual figura también la brasileña "Aún estoy aquí", de Walter Salles, sobre la desaparición de un diputado durante la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985. Su protagonista, Fernanda Torres, quien actúa con su madre, la legendaria Fernanda Montenegro, compite por el Globo a la mejor actriz.

"El Brutalista" y "Cónclave"

Esta será la segunda edición de la nueva versión de los Globos de Oro, tras las denuncias de Los Ángeles Times en 2021 que acusaba a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, a cargo de la votación, de prácticas antiéticas.

Con una nueva gerencia, los organizadores esperan continuar con un aumento de la audiencia registrado en 2024, y consolidar el estatus de la ceremonia como un termómetro de los Óscar, ya que ocurre tres días antes de cerrar la votación para definir las nominaciones de esa codiciada gala.

"Esto realmente podría influir en un año apretado en donde podría pasar cualquier cosa", opinó Hammond. Un reflejo de los cambios es la inclusión de películas como "El Brutalista", la segunda más nominada y que trae al oscarizado Adrien Brody como un arquitecto judío húngaro que emigra a Estados Unidos tras sobrevivir al Holocausto, refirió el crítico.

La premiación es "definitivamente más internacional", dijo. La cinta disputará la estatuilla al mejor drama con "Cónclave", con seis nominaciones, que muestra una disputa entre facciones internas por el futuro de la Iglesia tras la muerte del papa. Otras en la pelea son la biográfica de Bob Dylan "Un Completo Desconocido", la épica de ciencia ficción "Duna: Parte Dos", la crítica social de "Nickel Boys", y "September 5", sobre la cobertura de la crisis de rehenes en las Olimpiadas de 1972.

En la televisión, "El oso" llega con cinco nominaciones, incluyendo la de la actriz de origen puertorriqueño Liza Colón-Zayas. "Shogun" y "Only Murders in the Building" están empatadas con cuatro.

"Disclaimer",escrita y dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, compite en tres categorías. Otros latinos nominados en esta ocasión son el mexicano Diego Luna a mejor actor de reparto por "La Máquina" y la colombiana Sofía Vergara por la miniserie "Griselda". La comediante Nikki Glaser estará a cargo de conducir la 82ª edición de los premios en el Hotel Beverly Hilton.