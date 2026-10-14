Temblor en Panamá: Lucho Pérez enfrenta la pérdida de su casa y la de su madre

Pese a este difícil panorama, Lucho Pérez no ha perdido la fe y ha encontrado fuerzas para apoyar a otras familias que atraviesan una situación similar. El artista se ha sumado a las jornadas de entrega de donaciones en las provincias de Herrera y Los Santos, dos de las zonas más afectadas por el sismo.

Los Santos/El cantante de música típica Luis “Lucho” Pérez atraviesa momentos difíciles luego de que el fuerte sismo que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre destruyera su vivienda y dejara también graves afectaciones en la casa de su madre, en la provincia de Los Santos.

Días después del movimiento telúrico, el artista volvió a compartir noticias dolorosas con sus seguidores. Esta vez informó que la residencia de su madre también sufrió daños considerables, luego de que varias paredes se vinieran abajo debido a las constantes réplicas.

La situación se suma a la pérdida de su propia casa, ubicada en La Enea de Guararé, donde el cantante mostró en redes sociales las afectaciones que dejó el terremoto.

Pese a este difícil panorama, Lucho Pérez no ha perdido la fe y ha encontrado fuerzas para apoyar a otras familias que atraviesan una situación similar. El artista se ha sumado a las jornadas de entrega de donaciones en las provincias de Herrera y Los Santos, dos de las zonas más afectadas por el sismo.

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A través de estas acciones solidarias, el intérprete contribuye con la distribución de ayuda para personas que perdieron sus viviendas o sufrieron daños en sus hogares y que ahora necesitan alimentos, agua y artículos de primera necesidad.

La tragedia ha golpeado a numerosas familias del interior del país.

En medio de las pérdidas materiales que enfrenta junto a su familia, Lucho Pérez se ha unido a los esfuerzos de solidaridad para acompañar a quienes también necesitan comenzar de nuevo tras el terremoto.