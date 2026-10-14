Noel Schajris y su esposa Gwendolyn Stephenson llaman a la solidaridad con Panamá tras el sismo

El mensaje concluye con una idea de acompañamiento: incluso desde lejos, se puede contribuir a que la ayuda llegue y a que las familias sepan que cuentan con apoyo.

Gwendolyn Stephenson y el cantante argentino Noel Schajris enviaron un mensaje de apoyo a las familias afectadas por el terremoto en Panamá. Aunque la pareja se encuentra lejos del país, quiso expresar cercanía con quienes atraviesan momentos difíciles y recordar que la solidaridad puede manifestarse mediante acciones concretas para acompañar a las personas que necesitan ayuda.

La pareja compartió sus palabras a través de una publicación en redes sociales, en la que puso el foco en las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia. El mensaje buscó transmitir ánimo y hacerles saber que hay personas pendientes de su situación y dispuestas a colaborar con quienes requieren apoyo.

“Hoy queremos enviar un abrazo solidario a todas las familias panameñas afectadas por el terremoto”, manifestaron. Con esa frase, Stephenson y Schajris expresaron su respaldo a las personas afectadas y transmitieron un mensaje de acompañamiento en medio de la incertidumbre que viven distintas familias tras el movimiento sísmico.

Stephenson, de nacionalidad panameña, y Schajris, argentino, reconocieron que no están físicamente en el país, pero subrayaron que su cariño por Panamá permanece presente. Por eso, enviaron un abrazo a la distancia y expresaron su deseo de que las familias puedan salir adelante con el respaldo de la comunidad.

El mensaje de ambos artistas no se limitó a expresar palabras de aliento. También invitaron a sus seguidores a contribuir de acuerdo con sus posibilidades, ya fuera compartiendo información útil, acercándose a personas que necesitan ayuda o realizando aportes. La iniciativa plantea distintas formas de colaboración: cada gesto puede ayudar a conectar a quienes necesitan apoyo con quienes pueden brindarlo.

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Como parte de la publicación, la pareja incluyó información sobre centros de acopio a los que se pueden llevar donaciones. La divulgación de estos puntos busca facilitar que las personas interesadas encuentren opciones para colaborar y que los aportes puedan canalizarse mediante espacios de recolección identificados en el contenido compartido por ambos.

Stephenson y Schajris también pidieron a sus seguidores que escribieran en los comentarios otros lugares de recolección que conocieran. La intención es ampliar el alcance de la información, sumar referencias útiles y facilitar que más personas sepan dónde pueden acercar sus contribuciones. De esta forma, la publicación se convirtió en un espacio para reunir datos útiles para quienes buscan colaborar.

La publicación refleja el vínculo de Stephenson con Panamá y el apoyo que quiso expresar junto a su pareja. Aunque ambos estaban lejos, sus palabras se dirigieron a las familias panameñas, con una expresión de cariño y solidaridad. El llamado estuvo centrado en la posibilidad de unir esfuerzos y evitar que quienes atraviesan la emergencia sientan que están solos.

En su mensaje, los artistas recordaron que ayudar no depende de una única acción. Compartir información, acercarse a quienes necesitan apoyo o realizar una donación fueron las alternativas que mencionaron para involucrar a sus seguidores. La invitación no se presentó como una campaña con una meta económica divulgada, sino como un llamado a sumar esfuerzos y difundir información útil para las personas afectadas.

Con esta iniciativa, Gwendolyn Stephenson y Noel Schajris se sumaron a las expresiones de respaldo dirigidas a Panamá tras el terremoto. Su petición es que la solidaridad se traduzca en colaboración y que los datos sobre los centros de acopio sigan circulando para que más personas puedan conocer las opciones disponibles.