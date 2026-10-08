Greeicy promete 'encender la candela' en Panamá este 15 de octubre

La intérprete espera compartir una noche de música, baile y conexión con el público, como parte de su gira internacional, con la que promociona su más reciente etapa musical.

La cantante colombiana Greeicy cuenta los días para reencontrarse con sus seguidores panameños y les envió un saludo especial como antesala de su presentación del próximo 15 de octubre en las Islas de Atlapa, donde llegará con su Candela World Tour.

“Mi gente de Panamá, por fin, vea, 15 de octubre, ya con ganas de regresar que venía; la última vez que nos vimos la pasamos hermoso y sé que esta vez va a ser más increíble que la última vez”, expresó la artista en un video difundido por Showpro Panamá.

Greeicy también invitó a sus fanáticos a acompañarla en esta nueva cita musical. “Les mando un beso muy grande, ahí los espero para que la pasemos increíble, pues, para que encendamos ahí la candela”, agregó.

La intérprete espera compartir una noche de música, baile y conexión con el público, como parte de su gira internacional, con la que promociona su más reciente etapa musical.

La presentación también tendrá talento panameño. Caro Abadía fue anunciada como la encargada de abrir el concierto de Greeicy, una oportunidad que representa un sueño cumplido para la cantante y locutora local.

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Abadía es admiradora de Greeicy desde 2020, cuando durante la pandemia comenzó a escuchar sus canciones y conectó con la energía y personalidad de la artista colombiana. Ahora tendrá la oportunidad de presentarse ante el público antes de una de las figuras que admira.

Su participación suma un componente local al espectáculo y le permitirá mostrar su propuesta musical ante los asistentes al concierto.

Greeicy Yeliana Rendón Ceballos nació en Cali, Colombia, y desarrolló inicialmente una carrera como actriz antes de consolidarse en la música. Uno de sus papeles más recordados fue el de Daisy O'Brian en la serie Chica Vampiro.

En su faceta musical, alcanzó reconocimiento internacional con canciones como Amantes, junto a Mike Bahía; Más fuerte, Los besos y Destino, esta última junto al cantante venezolano Nacho.

En 2026, la colombiana presentó CANDELA, un álbum que explora distintas emociones y experiencias personales a través de una propuesta musical que combina diversos ritmos latinos. El lanzamiento dio paso a una nueva etapa artística acompañada por su gira internacional.

El próximo 15 de octubre, Greeicy volverá a encontrarse con sus seguidores en Panamá, esta vez con un espectáculo que promete llevar la energía de Candela al escenario de las Islas de Atlapa y que tendrá a Caro Abadía como artista invitada para abrir la velada.