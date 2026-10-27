Jay-Z toma el relevo de Bad Bunny en el espectáculo del Super Bowl

Ganador de 25 premios Grammy y cuatro Emmy, Jay-Z tomará el testigo de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, que el pasado febrero protagonizó uno de los espectáculos más impactantes y exitosos que se recuerdan en un Super Tazón.

Los Angeles, Estados Unidos/El rapero estadounidense Jay-Z protagonizará el show del descanso en el próximo Super Bowl de la NFL, el evento con mayor audiencia en Estados Unidos, que se celebrará el 14 de febrero en Los Ángeles.

Shawn Carter, más conocido como Jay-Z, ha producido este popular espectáculo desde 2020 con su compañía Roc Nation, pero nunca había actuado él mismo.

La elección fue anunciada el lunes por la liga de football americano (NFL), que no detalló si el rapero será el único artista en subir al escenario del SoFi Stadium en el Día de San Valentín.

Ganador de 25 premios Grammy y cuatro Emmy, Jay-Z tomará el testigo de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, que el pasado febrero protagonizó uno de los espectáculos más impactantes y exitosos que se recuerdan en un Super Tazón.

"Cuando llegamos por primera vez a un acuerdo con Roc Nation para producir el espectáculo, tuve una sola petición: que Jay-Z subiera al escenario algún día, cuando él sintiera que era el momento adecuado", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado conjunto.

"No podría estar más entusiasmado de que los fans de todo el mundo experimenten el arte, la creatividad y el impacto cultural que él llevará al escenario del Super Bowl", afirmó Goodell.

Jay-Z, casado con la superestrella del pop Beyoncé, ofreció dos conciertos el pasado fin de semana en el SoFi Stadium, el recinto deportivo más caro del mundo y hogar de dos equipos de la NFL: Rams y Chargers.

Esos recitales culminaron su gira de un año para celebrar el 30º aniversario de su álbum debut, "Reasonable Doubt".

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"Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, ha sido un viaje", dijo Jay-Z.

"Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Este trayecto sigue siendo un sueño hecho realidad", subrayó el artista.

Como muestra del poder de convocatoria que podría aportar al espectáculo, Jay-Z estuvo acompañado en el escenario del SoFi por John Legend, DJ Khaled, Dr. Dre y Snoop Dogg.

El rapero se une así a la lista de figuras que han actuado en el Super Bowl, repleta de leyendas como The Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, U2, Paul McCartney, Michael Jackson y Rihanna.

La actuación de este año de Bad Bunny, una elección a la que se opuso el presidente Donald Trump, fue seguida por un promedio de 128 millones de espectadores.