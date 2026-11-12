Latin Grammy 2026: sigue la gran noche de la música latina por TVMAX y TVN Pass

La atención panameña tendrá un motivo especial: el cantante Eddy Lover , quien figura entre los nominados de esta edición por su colaboración con Karol G en el tema «Dile Luna», que compite en la categoría Mejor Interpretación Urbana.

Ciudad de Panamá, Panamá/La música latina vivirá una de sus noches más importantes este jueves 12 de noviembre, cuando se celebre la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy 2026, una gala que reunirá a grandes figuras de la industria musical y que podrá seguirse en Panamá a través de TVMAX y TVN Pass, a partir de las 7:00 p. m.

La ceremonia promete una noche de grandes presentaciones, encuentros entre artistas y reconocimientos a las producciones musicales que han marcado el último año. Los seguidores de la música podrán disfrutar de esta celebración desde sus hogares, tanto por la señal televisiva de TVMAX como mediante la plataforma digital TVN Pass.

La edición de este año se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y contempla 60 categorías que reconocen la diversidad de géneros y el talento de la música en español y portugués.

Entre los artistas que llegan a esta edición figuran Karol G, Rosalía, Bad Bunny, Jorge Drexler, Juanes, Carín León, Anitta y CA7RIEL & Paco Amoroso, entre otros. Además, la ceremonia contará con presentaciones musicales de reconocidos exponentes de la escena internacional.

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Panamá también estará presente

La atención panameña tendrá un motivo especial: el cantante Eddy Lover, quien figura entre los nominados de esta edición por su colaboración con Karol G en el tema «Dile Luna», que compite en la categoría Mejor Interpretación Urbana.

La canción forma parte del álbum Tropicoqueta de la artista colombiana y representa una nueva oportunidad para que el talento panameño tenga presencia en uno de los escenarios más importantes de la música latina.

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Así, la cita de este jueves reunirá música, reconocimientos y talento internacional, con una transmisión para el público panameño a través de TVMAX y TVN Pass, desde las 7:00 p. m.

¡No te pierdas la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy!