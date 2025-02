María Laura Castillero, panameña ganadora de un Grammy: 'La salsa es lo mío y es a lo que me quiero dedicar'

Ciudad de Panamá, Panamá/El éxito de María Laura Castillero lo comparte todo Panamá, que celebra el reciente premio Grammy al Mejor Álbum Tropical Latino por su colaboración en “Alma, corazón y salsa”, de Tony y Mimy Succar. Esta joven productora e ingeniera de sonido musical, de tan solo 22 años, contó en Noticias AM cómo llegó a formar parte de este equipo ganador.

Recordemos que María Laura se graduó en producción musical en Fusion University y en Estados Unidos dan un año para trabajar tras obtener su título, por lo que se planteó ir a Miami, porque “allí está todo el género latino en la música y hay muchas oportunidades allá y mi corazón estaba con la salsa”.

Sin embargo, explicó que en realidad no hay muchas oportunidades en la salsa, por lo que encontró una pasantía con una compañía de género urbano muy buena, pero no era salsa, y un día le llegó una postulación para trabajar con Tony Succar, al que admira. Se postuló, pero no le respondían hasta que lo logró.

Succar le respondió para darle la oportunidad, aunque confiesa que un día después también le respondió la compañía de género urbano.

María Laura es una enamorada de la música salsa. “La salsa es lo mío y es a lo que me quiero dedicar. Producir este álbum junto a Tony, la verdad es que me dio mucha confianza y estoy agradecida con él”.

Explicó que ha sido una gran experiencia y Tony es un gran mentor.

A través de un video, Tony Succar dijo estar muy orgulloso de haber trabajado con María Laura, que hizo un trabajo fenomenal, es detallista y captura mucha información rápidamente. “Es lo que me gustó de ella, porque vino a aprender de la salsa, es muy apasionada de la salsa, entonces le enseñé todos mis trucos”.

Succar agregó que trabajó maravillosamente la postproducción de un disco en vivo, muy diferente a lo que es grabar en estudio.

Ayer, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, TVN Noticias también entrevistó a su madre, Marinell Chen de Castillero, quien reveló que es una emoción grande y siente que Dios ha guiado el camino de su hija, que prefiere entre sus opciones trabajar con Tony Succar, que es su ídolo, y fue él quien al final terminó contratándola.

“No es fácil tener a una hija lejos, en un país tan grande y un mundo tan grande, fuera de Panamá. La familia Succar recibió a mi hija como una más de la familia”, destacó en su momento.

“Al final la recompensa ha sido la más grande, la mejor, increíble e indescriptible. Tony Succar y Mimy Succar son unos grandes ganadores y con ellos todos estos muchachos que han producido con ellos este álbum que ha sido merecedor del Grammy”, dijo la orgullosa madre de Ana Laura.

Su hermana Ana Paula dijo que están orgullosos de ella y del trabajo duro que ha hecho. “Cuando a María Laura la nominaron para el Grammy, ella me llamó y recuerdo en su voz la emoción”.

“Alma, Corazón y Salsa” es un álbum que fue grabado en vivo en el Gran Teatro Nacional de Lima, Perú, que permitió también mostrar la conexión familiar que une a los Succar. El dúo peruano está conformado por madre e hijo.

En esta nominación compitieron contra Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Sheila E. y Kiki Valera.

El álbum es más que un disco. De acuerdo con Infobae, es una “celebración de la música, la vida y los sueños que se reavivan con el tiempo”. Además, es el homenaje a la perseverancia, la unidad y los valores que distinguen a este dúo.

Trascendió en algunos medios peruanos como El Comercio que Mimy Succar también estaba nominada a importantes categorías como Best Tropical Latin Album por colaborar en “Bailar” de Sheila E., Best Global Music Performance por colaborar con “Bemna colorá”, junto a Gloria Estefan y Sheila E.

Mientras que su hijo Tony Succar tenía otras nominaciones como productor en Best Tropical Latin Album por su trabajo en “Baila” de Sheila E y Best Global Music Performance por la producción de “Bemba colorá”.