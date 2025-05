La música típica llora la muerte de Maximino ‘Mino’ Marín

Ciudad de Panamá, Panamá/El músico, cantante, guitarrista del grupo "Ritmo Sensacional" y compositor Maximino “Mino” Marín falleció tras pasar varios días hospitalizado debido a una difícil situación de salud.

Fue una de las voces más reconocidas de la música típica en Panamá.

Su hija Katherine Marín fue la encargada de informar el fallecimiento de su padre a través de sus redes sociales.

“Lamento informarles que mi papá falleció el día de hoy. La pérdida de un padre es un dolor profundo y universal que deja un vacío imborrable en el corazón. Recuerdo las historias divertidas que mi papá solía contarme antes de ir a dormir. Aunque ya no esté aquí, siguen más vivas que nunca en mi corazón. Cuando quiero volver a oírlas, cierro los ojos y lo oigo contándomelas… Quisiera que todo fuera un sueño, pero no es así. Hoy me dejas un vacío enorme, mi estelar, mi Maximino Marín; siempre me sentiré orgullosa de ti. No sabes cuánto llora mi alma por tu pérdida física. Te amaré por siempre, papá”.

Fue su hija quien en TikTok dio a conocer el estado de salud del músico.

El estilo inconfundible en los escenarios lo convirtió en una figura querida en la música típica panameña.

Marín fue la voz principal de “Ritmo Sensacional”, dirigido por el acordeonista Herminio Rojas.

Nació el 14 de septiembre de 1970 en la provincia de Herrera. Desde su juventud vivió en La Chorrera. En el momento de su fallecimiento tenía 54 años de edad.

Herminio Rojas, en su cuenta de Instagram, reaccionó a la muerte de Marín.

“Hoy no solo me despido del cantante, del compositor, compañero de mil batallas, sino de un gran amigo y hermano que me dio la vida. Con el cual compartí por más de 30 años tarimas, el que se convirtió en mi mancuerna, con el cual junto a su voz y las notas de mi acordeón, logramos conquistar corazones, con el que llegué a forjar mi carrera, el que me brindó no solo su voz, sino sus éxitos. Dejas un gran vacío, no solo en tu familia del Ritmo Sensacional, sino en todo ese público que nos vio un día triunfar juntos como un gran equipo.

Esto es solo un hasta luego, compañero. Gracias por ese gran legado musical que un día nos obsequiaste y que nunca morirá porque perdurará por generaciones. Siempre serás el cantante de los cantantes, El Estelar.

Descansa en paz.

Siempre recordaremos tus frases célebres...

#Échele #MisHonores #SuenaSonero #ComenzanditoElPleito #BesitoPaPapi”.

