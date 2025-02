Bandas de hermanos que revolucionaron la música y transformaron la industria

Sin embargo, esa misma cercanía también ha provocado algunos de los conflictos más explosivos en la industria. Desde peleas épicas hasta reconciliaciones emotivas, estas bandas han dejado huellas imborrables en distintos géneros musicales.

A continuación, exploramos grupos icónicos formados por hermanos, cuyas historias de rivalidad, unión y talento redefinieron la música para siempre.

AC/DC

Pocos riffs son tan reconocibles como los de AC/DC. Fundada en 1973 por los hermanos Angus y Malcolm Young, la banda australiana cambió el curso del hard rock con himnos como Back in Black y Highway to Hell. Su energía en el escenario y su estilo inconfundible los convirtieron en leyendas del rock. Aunque la muerte de Malcolm en 2017 fue un golpe devastador, Angus continuó con el legado, asegurándose de que el espíritu de AC/DC siguiera vivo. La conexión familiar fue clave en su éxito, y su música sigue resonando en estadios de todo el mundo.

Jonas Brothers

Kevin, Joe y Nick Jonas comenzaron su carrera como ídolos adolescentes bajo el ala de Disney, conquistando el pop con temas pegajosos como Burnin’ Up y S.O.S.. Sin embargo, en 2013, las diferencias creativas llevaron a una separación que dejó en pausa su carrera como banda. El regreso en 2019 con el álbum Happiness Begins mostró una versión más madura y evolucionada de los Jonas Brothers, consolidándolos como artistas completos. La hermandad fue clave en su resurgimiento, demostrando que las diferencias pueden superarse cuando el talento y la familia van de la mano.

The Jackson 5

Antes de ser el Rey del Pop, Michael Jackson brilló junto a sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon en The Jackson 5. Formada en los años 60, la banda revolucionó el soul y el R&B con éxitos como I Want You Back y ABC, y allanó el camino para futuras boy bands. Aunque Michael alcanzó el estrellato mundial en solitario, el impacto de The Jackson 5 en la industria musical sigue siendo inmenso, marcando un antes y un después en la cultura pop y abriendo puertas para artistas afroamericanos.

Kings of Leon

Con raíces en el sur de Estados Unidos, Kings of Leon fue fundada en 1999 por los hermanos Caleb, Nathan y Jared Followill junto a su primo Matthew. Comenzaron con un sonido crudo de rock sureño, pero evolucionaron hacia un estilo más comercial con éxitos como Use Somebody y Sex on Fire. La banda alcanzó el reconocimiento mundial y ganó un Grammy en 2010. Su crecimiento artístico y su capacidad para reinventarse han demostrado que la unión familiar puede ser una poderosa fuerza creativa.

Morat

Desde Colombia, los hermanos Simón y Martín Vargas, junto a Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil, formaron Morat en 2015, fusionando folk pop con letras emocionales. Su ascenso fue meteórico, alcanzando popularidad en toda Iberoamérica con temas como Cómo Te Atreves y Besos en Guerra. La complicidad familiar y su estilo fresco han revitalizado el pop en español, convirtiéndolos en referentes de la música latina. La fórmula de armonías vocales y composiciones sinceras ha sido clave en su éxito global.

Oasis

Noel y Liam Gallagher no solo crearon algunos de los himnos más recordados del britpop con Oasis, sino que también protagonizaron una de las relaciones más volátiles en la historia del rock. Desde su fundación en Mánchester en 1991, la banda cautivó al mundo con éxitos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger, pero las constantes peleas entre los hermanos llevaron a una ruptura en 2009 tras una discusión en París.

Noel confesó en Desert Island Discs de BBC Radio 4: “Puedes ganar fuerza al estar en una banda con tu hermano, pero con el tiempo se convierte en tu talón de Aquiles”. A pesar de su conflictiva relación, en 2024 anunciaron un regreso inesperado con una gira mundial que promete revivir la leyenda.

The Beach Boys

Con una mezcla inigualable de armonías vocales, The Beach Boys definió el sonido del surf rock en los años 60. Liderados por los hermanos Brian, Carl y Dennis Wilson, junto a su primo Mike Love y Al Jardine, crearon clásicos como Surfin’ USA y Good Vibrations. Pero la historia detrás del escenario no era tan armoniosa: Brian enfrentó problemas de salud mental que afectaron la dinámica familiar y su rol en la banda. A pesar de las tensiones y las tragedias personales, el legado de The Beach Boys sigue vigente. Su álbum Pet Sounds es considerado una obra maestra que redefinió la música pop, inspirando a generaciones de artistas.

The Kinks

La rivalidad entre Ray y Dave Davies de The Kinks fue tan famosa como sus canciones. Crearon algunos de los himnos más influyentes del rock británico, como You Really Got Me y Lola, pero sus peleas eran intensas, al punto de que Dave llegó a lanzar una guitarra a Ray en pleno concierto. A pesar de sus diferencias, The Kinks dejó una marca imborrable en la música, inspirando a bandas como The Clash y Oasis. La tensión creativa entre los hermanos alimentó su genialidad, haciendo de su música una mezcla de crudeza y sensibilidad lírica.

Te puede interesar: México es el país líder de Latinoamérica en relaciones con ‘Sugar Daddies’ ¿Panamá en la lista?

Te puede interesar: Premios Grammy | Estos son los artistas más galardonados en la historia

Además de estas bandas, otros grupos familiares han dejado una huella imborrable en la música, como Bee Gees, Dire Straits, Pantera, The Allman Brothers Band y Los Tigres del Norte. Estos hermanos demostraron que la cercanía familiar puede ser tanto una fuente de creatividad como de conflicto, pero su influencia en la industria es indiscutible.

La hermandad ha sido un motor poderoso para crear algunos de los himnos más memorables de la historia de la música. Ya sea enfrentando rivalidades o uniéndose en armonías perfectas, estos hermanos han demostrado que la música corre por la sangre.