Daddy Yankee lanza 'BOTZ (Bésame Otra Vez)', una canción que apuesta por el romance

El artista puertorriqueño presentó el tema junto a su videoclip en YouTube. La canción combina ritmos urbanos con una letra centrada en los besos, la conexión emocional y el deseo de compartir una relación duradera.

Daddy Yankee vuelve a sorprender con nueva música. El artista puertorriqueño estrenó “BOTZ (Bésame Otra Vez)”, un tema que apuesta por el romance y en el que compara la conexión entre dos personas con un algoritmo capaz de superar cualquier avance tecnológico.

“El mejor algoritmo que ha tenido la humanidad en toda su historia siempre ha sido un beso”, escribió el cantante en Instagram para acompañar el lanzamiento, cuyo videoclip ya está disponible en YouTube y la canción en las plataformas digitales.

La propuesta gira alrededor de la atracción, los besos y la sensación de encontrar a una persona con quien compartir algo especial. En el coro, Daddy Yankee repite la frase “Bésame otra vez” y pregunta si la otra persona siente lo mismo, mientras la letra describe una conexión entre dos corazones.

El tema también incorpora referencias a la comunicación en redes sociales y a los viajes, con versos que reflejan el deseo de construir una relación que vaya más allá de un encuentro pasajero.

Una nueva etapa musical

El lanzamiento llega en un momento particular de la trayectoria del intérprete de “Gasolina”. Después de anunciar su retiro de la música secular en 2023 para dedicar una nueva etapa de su vida a la fe cristiana, el artista regresó con canciones de contenido espiritual y mensajes positivos, entre ellas “Sonríele” y los temas incluidos en su álbum Lamento en baile.

En octubre de 2025, Daddy Yankee explicó que su música mantendría la energía de sus raíces urbanas, pero con un propósito diferente, centrado en su transformación personal y espiritual.

Con “BOTZ”, el cantante presenta ahora una canción romántica que recupera elementos del reguetón comercial y abre la conversación sobre la evolución de su propuesta artística. El estreno, por sí solo, no permite concluir si representa un cambio permanente en la dirección musical que había anunciado.

Daddy Yankee, una figura clave del reguetón

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del artista, es considerado una de las figuras fundamentales en la expansión internacional del reguetón. Su carrera alcanzó un punto decisivo con Barrio Fino (2004), álbum que incluyó “Gasolina”, una canción que contribuyó a llevar el género a audiencias de todo el mundo.

Años después, su participación junto a Luis Fonsi en “Despacito” amplió todavía más su alcance internacional. Tras más de tres décadas de carrera, el cantante ha transitado por distintas etapas musicales y personales, con la fe cristiana como eje central de su transformación más reciente.

Ahora, con “BOTZ (Bésame Otra Vez)”, Daddy Yankee vuelve a poner su nombre en la conversación musical con una propuesta que sitúa el romance en primer plano y que invita a sus seguidores a descubrir el nuevo lanzamiento.

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