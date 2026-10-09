Erika Ender recibe en Madrid un premio por su compromiso con la solidaridad

En Madrid, la compositora destacó que el talento puede convertirse en una herramienta de apoyo y que el reconocimiento público adquiere valor cuando contribuye a mejorar vidas.

La cantautora panameña Erika Ender recibió el Premio Influencia Hispana a la Solidaridad durante la tercera edición de los Premios Influencia Hispana, celebrada el miércoles 7 de octubre en los Teatros del Canal, en Madrid, España. El reconocimiento destacó su compromiso social y su trabajo para abrir oportunidades a nuevas generaciones mediante iniciativas que conectan la música con el desarrollo de jóvenes talentos.

La ceremonia se realizó como parte de la Agenda de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid, una programación que busca celebrar los vínculos culturales entre España e Hispanoamérica. Los galardones distinguen a personas, instituciones y colectivos cuya labor contribuye a fortalecer la identidad hispana y generar un impacto positivo en la sociedad. Sus categorías abarcan distintos campos, entre ellos la cultura, la ciencia, la comunicación y el deporte.

Durante su discurso de agradecimiento, Ender reflexionó sobre la responsabilidad que acompaña al talento y la posibilidad de emplearlo para beneficiar a otras personas. “Cada uno de nosotros tenemos un talento diferente y cada uno de nosotros puede convertir ese talento en una herramienta”, expresó ante los asistentes. La compositora recordó que, desde los nueve años, soñaba con que sus canciones fueran escuchadas alrededor del mundo.

La artista aprovechó el momento para agradecer a España por las oportunidades y experiencias que han acompañado su trayectoria. Con 35 años de carrera musical, Ender ha desarrollado facetas en la industria como cantante, compositora, productora, autora y conferencista, además de su trabajo filantrópico. Su recorrido profesional incluye la composición de canciones para intérpretes internacionales y su participación en el éxito global “Despacito”.

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Tras recibir el premio, la panameña compartió en redes sociales un mensaje en el que destacó el sentido personal del reconocimiento y la responsabilidad que, a su juicio, implica tener influencia. “Recibo este reconocimiento con gratitud y responsabilidad: influir cobra sentido cuando lo que hacemos mejora la vida de alguien”, escribió. La reflexión conectó el galardón con la labor social que impulsa paralelamente a su carrera artística.

Otro de los momentos que emocionó a Ender fue la presencia de símbolos nacionales y representantes de Panamá durante la ceremonia. La bandera, las polleras y la participación de la embajada le hicieron sentir cerca de su país mientras recibía el reconocimiento en la capital española. Sobre esa experiencia, manifestó: “Ver nuestra bandera, nuestras polleras y a nuestra embajada presente me hizo sentir en casa”.

El compromiso social de la artista se canaliza, entre otras iniciativas, a través de TalenPro, proyecto de su Fundación Puertas Abiertas. La propuesta utiliza la música como una plataforma para impulsar oportunidades entre jóvenes y apoyar el desarrollo de nuevas generaciones. De esta manera, su labor combina la experiencia artística con programas orientados a promover capacidades y abrir espacios de participación para nuevos talentos.

De origen panameño y raíces brasileñas, Ender ha construido una carrera que trasciende la interpretación musical. Además de escribir y producir canciones, participa en conferencias y actividades filantrópicas, con una trayectoria reconocida por su aporte a la industria y por la conexión entre su trabajo creativo y las causas sociales. Sus composiciones han sido interpretadas por artistas como Chayanne, Gloria Trevi y Marc Anthony, ampliando el alcance de su obra en la música latina.

El Premio Influencia Hispana a la Solidaridad se suma así a una trayectoria en la que Ender vincula su trabajo musical con la búsqueda de oportunidades para otras personas.