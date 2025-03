Kim Kardashian evalúa pedir la custodia total de sus hijos tras escándalo musical con Kanye West

La empresaria y estrella de televisión estaría considerando recurrir a los tribunales para obtener la custodia legal exclusiva de sus cuatro hijos, después de que el rapero incluyera a su hija North West en una polémica canción sin su autorización. La decisión llega tras semanas de disputas públicas, filtración de mensajes privados y el involucramiento de figuras controvertidas en el proyecto musical, según informó el portal TMZ.

El acuerdo de divorcio entre ambos, formalizado en 2022, estableció que compartirían la custodia física y legal de sus hijos North (11), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (5). Sin embargo, fuentes cercanas a la socialité aseguran que Kanye West raramente convive con los menores y que el conflicto no gira en torno al tiempo compartido, sino al control sobre las decisiones en su crianza.

Todo se desató cuando Kardashian fue alertada sobre el inminente lanzamiento del tema “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, una colaboración entre North West, el productor Sean Diddy Combs, quien enfrenta serias acusaciones legales, y otros artistas. Preocupada, Kim solicitó una audiencia de emergencia para impedir que su hija participara en la grabación y solicitó la protección legal de su nombre.

Aunque Kanye West inicialmente aceptó no publicar la canción tras una reunión con abogados y mediadores, al día siguiente compartió el tema en X. En la publicación, escribió: “LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE nueva canción de PUFF DADDY feat. Su hijo KING COMBS mi hija NORTH WEST y la nueva artista Yeezy de Chicago Jasmine Williams”.

La reacción de Kardashian no se hizo esperar y, en privado, le recordó al rapero que había registrado legalmente el nombre de North para protegerla: “Te pregunté en su momento si podía registrar su nombre. Dijiste que sí. Cuando tenga 18 años, será suyo. Así que para”, expresó en mensajes que posteriormente Kanye hizo públicos.

También aclaró: “Envié los papeles para que no saliera en la canción de Diddy para protegerla. Una persona tiene que registrar la marca”. La respuesta de Kanye fue tajante: “Modifícalo o iré a la guerra. Y ninguno de los dos nos recuperaremos de las consecuencias públicas. Tendrás que matarme”, amenazó.

El rapero también arremetió contra Kardashian en redes sociales, acusándola a ella y a su familia de impedirle ejercer su derecho como padre: “No quiero solo ‘ver’ a mis hijos, necesito criarlos”, escribió.

Aseguró que quiere tener control sobre su educación, amistades, vestimenta y actividades diarias, y señaló directamente a “la mafia Kardashian, Hulu, Disney y una agenda más grande que usa a los niños negros criados selectivamente como plataformas para influir en la gente negra”.

Además de los enfrentamientos con su exesposa, Kanye ha defendido abiertamente a Sean Diddy Combs, quien está en prisión enfrentando cargos por abuso sexual, crimen organizado y tráfico para la prostitución. El productor negó las acusaciones, pero su libertad bajo fianza fue rechazada, y su juicio está programado para mayo. West, por su parte, ha mantenido posturas polémicas, negándose a retractarse de sus declaraciones antisemitas y su respaldo a figuras como Adolf Hitler, afirmando que “nunca se disculpará” por sus opiniones.

El conflicto entre Kardashian y West no solo expone una batalla legal por la custodia, sino que también desata un debate sobre los límites de la exposición infantil, la responsabilidad parental y el poder de las celebridades en el manejo de narrativas públicas.