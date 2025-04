Lady Gaga emociona hasta las lágrimas a una fan tras cumplirle su sueño en Coachella 2025

La artista no solo deslumbró con una producción sin precedentes, sino que también protagonizó un momento íntimo y profundamente emotivo con una seguidora.

Gaga, que regresó como headliner al festival californiano este viernes 11 de abril, recibió un ramo de flores negras de una fan que llevaba años soñando con ese instante. La conexión entre ambas se viralizó rápidamente, conmoviendo a miles de personas alrededor del mundo.

Durante su actuación conceptual The Art of Personal Chaos, dividida en cinco actos, Gaga se acercó a la valla que separa el escenario del público y aceptó el ramo de flores negras de Serena Foster, una fanática que luego compartió su experiencia en TikTok. Entre lágrimas, Foster relató: “Es mi sueño desde que tenía 14 años darle algo a Gaga que ella aceptara de mí. Sé que suena loco, pero siempre fue mi sueño. Esta noche, Gaga, tomaste mis flores de mi mano y he soñado con eso desde que tenía 14 o 15 años”.

El video se hizo viral de inmediato, en parte gracias al inesperado comentario directo de Lady Gaga en la publicación: “Ahora estamos conectadas para siempre. Le dije a Michael [Polansky]: ¿Puedes creer que una fan me entregó un ramo de flores negras? Como si hubiera sabido todo el espectáculo antes de que lo hiciéramos. ¡Fue perfecto! Te amo. Gracias por este hermoso regalo”, escribió la artista.

Foster, aún conmovida, respondió: “No puedo dejar de llorar de felicidad. Te amo, Gaga, y SÍ, mi intuición me dijo que debía llevarlas esta noche. Las flores negras causarían impacto. De nada”.

El espectáculo, con una puesta en escena gótica y teatral, incluyó momentos que algunos asistentes describieron como “rituales satánicos”, especialmente por su atmósfera cargada de simbolismo y dramatismo. Gaga abrió con “Bloody Mary”, vestida con un traje rojo ante un decorado de gárgolas y ángeles, y continuó con una mezcla de temas clásicos y de su nuevo álbum Mayhem, como “Disease”, “Killah” (junto a Gesaffelstein), “Vanish Into You” y una versión extendida de “Bad Romance”.

Entre los momentos más comentados estuvieron su interpretación de “Perfect Celebrity”, emergiendo de un pozo de esqueletos, y su aparición con muletas metálicas durante “Paparazzi”, en un guiño a su icónico video. En “Poker Face”, el escenario se convirtió en un ajedrez humano, con Gaga liderando una batalla coreografiada.

Durante una pausa en el show, la artista se dirigió al público: “Los amo mucho. Quería tener un gesto romántico con ustedes, este año, en estos tiempos de caos. Decidí construirles un teatro de ópera en el desierto. Por todo el amor, la alegría y la fuerza que me han dado toda mi vida”, declaró, entre ovaciones.

La producción fue coreografiada por Parris Goebel y convertida en una ópera visual que, según Billboard, transformó el escenario en “un castillo medieval convertido en una rave demoníaca”. Rolling Stone elogió el show por elevar a Gaga “como un ícono pop irrepetible”, mientras que Consequence lo calificó como “uno de los mejores espectáculos en la historia del festival”.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. En X, se leyeron comentarios como: “Lady Gaga… acabas de tomar el puesto #1 como la mejor performance de Coachella de todos los tiempos” y “Fue el set más absorbente posible… Gaga demuestra ser una intérprete teatral sin igual”.

La presentación también marcó el inicio no oficial de su próxima gira mundial, The Mayhem Ball, que arrancará luego de su segunda aparición en Coachella el 18 de abril. La gira visitará América del Norte, Europa, América Latina y Asia, con paradas en escenarios icónicos como el Madison Square Garden, el O2 Arena y el Marvel Stadium.