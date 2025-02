Torturado hasta la muerte: El macabro asesinato del cantante Zair Guette ¿Qué se sabe?

El artista de 25 años fue hallado sin vida en una zona rural de Valle del Cauca, días después de haber recibido amenazas.

El mundo de la música en Colombia está de luto tras la confirmación del asesinato de Zair Guette, un prometedor cantante de música regional mexicana. El joven artista, de 25 años, fue hallado sin vida el 14 de febrero de 2025 en una zona montañosa de la vereda Barranco Bajo, en Ginebra, Valle del Cauca.

Según el informe de las autoridades, el cuerpo de Guette presentaba signos evidentes de tortura, con manos y pies atados, además de múltiples golpes y heridas. La causa de su muerte fue un disparo en la cabeza.

El trágico hallazgo se produjo luego de que la comunidad alertara a la Policía del Valle del Cauca, que junto a la Fiscalía General de la Nación y el CTI realizaron la inspección del cadáver.

Te puede interesar: El fraude de Belle Gibson: La 'influencer' que engañó al mundo con una falsa cura contra el cáncer llega a Netflix

Te puede interesar: Ayuno intermitente vs. dieta baja en calorías: estudio revela cuál es más efectivo para perder peso

Junto a Guette, fue encontrado gravemente herido su mánager, Teddy Guevara, quien logró dar testimonio de lo ocurrido antes de fallecer. Según relató, ambos fueron interceptados por un grupo de hombres armados y llevados a un sitio desconocido, donde fueron brutalmente golpeados y torturados. Guevara logró sobrevivir inicialmente porque sus captores lo dieron por muerto.

El comandante de la Policía en Buga, Darío Gaitán Camelo, confirmó que el mánager fue rescatado con signos de tortura y heridas de bala. Fue trasladado de urgencia a un hospital en Ginebra, donde los médicos de la UCI intentaron estabilizarlo, pero falleció la mañana del 15 de febrero.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables. La principal hipótesis apunta a las amenazas que Guette había recibido antes de su gira por el Valle del Cauca.

“Él ya había hablado con esa gente”: la versión de las amenazas fue confirmada por Luis Ángel Rengifo Vega, conocido artísticamente como Engell Melody, uno de los amigos más cercanos del cantante.

“Marica, estoy llamando a Zair y no me contesta, esto tiene que ser una broma… esto no puede ser verdad”, expresó en un conmovedor video publicado en Instagram, donde detalló que Guette le había confesado que estaba siendo amenazado.

Sin embargo, el cantante pensaba que el peligro estaba en Barranquilla y no en Valle del Cauca. “Él ya había hablado con esa gente, lo habían dejado quieto”, agregó Rengifo Vega, quien también aseguró que en varias ocasiones le aconsejó que abandonara el país.

Zair Guette inició su carrera musical imitando a Alejandro Fernández, lo que lo llevó a destacarse en México y más tarde en Europa, donde realizó giras en países como Italia y España.

En Colombia, su nombre empezó a sonar con fuerza tras su participación en concursos como A otro nivel, Factor X y Yo me llamo, donde impactó con su interpretación de “El Potrillo”, logrando emocionar al jurado y al público.

Su asesinato ha conmocionado a la industria musical y ha dejado un sinfín de preguntas sin respuesta. Mientras las autoridades avanzan en la investigación, familiares, amigos y seguidores exigen justicia por el crimen que le arrebató la vida a un artista en ascenso.