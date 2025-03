Shakira enfrenta nuevas tensiones con Piqué por millonaria mansión en Barcelona

Mientras su tour Las Mujeres Ya No Lloran conquista Latinoamérica con funciones sold out y una producción colosal que eleva su carrera a un nuevo nivel, Shakira atraviesa detrás del escenario una tormenta personal que amenaza con opacar el éxito profesional: una disputa con Gerard Piqué por la venta de la mansión que compartieron durante más de una década.

La artista barranquillera, que ha convertido su dolor en arte y resiliencia, se encuentra una vez más en el centro de un conflicto con su expareja. Esta vez, el foco de la tensión es la lujosa propiedad ubicada en una de las zonas más exclusivas de Barcelona, donde la pareja vivió por 11 años junto a sus hijos. La residencia está actualmente en venta, pero las diferencias irreconciliables en torno a su valor están elevando los ánimos.

Según el paparazzi Jordi Martín, quien ha seguido de cerca la vida de la cantante desde España, el desacuerdo ha generado “fuertes discusiones” entre ambos. En su canal de YouTube, Martín aseguró que la situación es “otro problema más para Shakira en pleno tour”.

“La mansión no consigue comprador, y mientras Shakira no tiene prisa porque no quiere malvenderla, Piqué no tendría la misma paciencia. Todo lo contrario”, explicó el fotógrafo. De acuerdo con su testimonio, el exfutbolista estaría presionando para venderla por 7 millones de euros, una cifra muy inferior a la que la intérprete de Acróstico considera justa. “En palabras de Shakira, lo que le quiere dar es una miseria”, reveló Jordi Martín.

La artista, consciente del valor real de la propiedad y de todo lo que invirtió en ella, no está dispuesta a aceptar una cifra que no refleje su inversión. “Lo que reclama Shakira está muy acorde con lo que establece el sector inmobiliario”, apuntó el paparazzi, y añadió que la urgencia vendría del lado del empresario: “Las prisas son de Piqué porque últimamente no le están funcionando bien los negocios… Lo que necesita es cash”.

Este nuevo episodio se suma a las recientes tensiones entre ambos por la custodia de sus hijos durante la gira internacional. Según versiones cercanas, el exjugador no habría cumplido con el acuerdo establecido para cuidar de los niños mientras la cantante se encontraba fuera del país, situación que habría generado más estrés y decepción en la colombiana.

A pesar de los desafíos personales, Shakira ha seguido adelante con su gira con una fuerza arrolladora. Cada concierto se convierte en un espectáculo visual y emocional, una catarsis que conecta con miles de fans que la ven como símbolo de empoderamiento y resistencia. Sin embargo, como se ha hecho evidente, fuera del escenario la batalla continúa.