The Beatles | Reaparece en una tienda de discos mítica cinta de su audición fallida

Una antigua tienda de discos en Vancouver se ha convertido en el inesperado escenario del hallazgo más emocionante para los fanáticos de The Beatles en décadas. Rob Frith, dueño de Neptoon Records, descubrió una cinta de casete que podría contener una grabación original del legendario cuarteto de Liverpool, hecha en 1962, antes de que el grupo firmara su primer contrato discográfico.

La historia comenzó como una simple publicación en Instagram. Frith compartió el descubrimiento de una cinta etiquetada como “Beatles Demos” que había tenido guardada durante años. “Recogí esta cinta hace años que decía ‘Beatles Demos’. Solo pensé que era una cinta sacada de un disco pirata”, escribió en la red social. Pero al reproducirla por primera vez recientemente, su percepción cambió por completo. “Después de escucharla anoche por primera vez, suena como una cinta máster. La calidad es irreal. ¿Cómo es siquiera posible tener lo que suena como una cinta máster de 15 canciones de The Beatles en Decca?”, expresó.

El contenido de la cinta incluye canciones que corresponden a la legendaria sesión de audición que The Beatles grabaron en los estudios Decca en enero de 1962. Esa jornada, el grupo, formado por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Pete Best (antes de la llegada de Ringo Starr), interpretó 15 canciones en busca de un contrato que, finalmente, no se concretó. Decca rechazó a la banda, una decisión que pasaría a la historia como uno de los mayores errores en la industria musical. Al año siguiente, sin embargo, el grupo debutaría bajo Parlophone con el álbum Please Please Me.

Frith ha ido compartiendo fragmentos de la cinta en sus redes sociales. En uno de los videos se escucha el final de la versión del cuarteto de “Sheik of Araby”, una pieza popularizada por Django Reinhardt. Días después, compartió otra joya: la energética interpretación de “Money (That’s What I Want)”.

Lo más sorprendente es la calidad del audio. “Pensé que era solo una cinta de carrete a carrete en la que alguien había puesto cosas piratas”, dijo Frith a CBC. “Pero cuando la cinta se reprodujo, la calidad del sonido era clara y brillante. Parecía que los Beatles estaban en la habitación”.

Larry Hennessey, experto en preservación musical y amigo de Frith, analizó la cinta y concluyó que podría tratarse de una “líder tape”, una grabación de referencia directamente vinculada a los másteres originales. “La forma en que está enrollada en la cinta permite ver cómo se separan las pistas… no es una copia rápida ni un bootleg”, explicó.

La cinta llegó a manos de Frith gracias a Jack Herschorn, expropietario del sello canadiense Mushroom Records. En la década de 1970, un productor londinense le entregó la grabación y le sugirió vender copias, pero Herschorn se negó rotundamente. “Los Beatles merecían las regalías”, argumentó, asegurando que “no era correcto moralmente” lucrarse con ella.

Aunque algunas versiones piratas de estas grabaciones circularon en los años setenta, el casete que Frith guarda podría ser una fuente mucho más cercana a la original, lo que lo convertiría en un testimonio valiosísimo de los inicios de la banda más influyente del siglo XX.

Entre las canciones que presumiblemente forman parte de esta cinta histórica estarían “Till There Was You”, “Memphis, Tennessee” y “September in the Rain”, todas interpretadas por The Beatles con un estilo fresco y una energía juvenil que aún no había sido registrada por la industria musical.

El dueño de Neptoon Records, conmovido por el hallazgo, ha hecho un llamado público para que Paul McCartney, de 82 años, visite su tienda. “Sería lo correcto”, afirmó. Si eso no ocurre, Frith planea organizar una escucha pública del material, destinando las ganancias a organizaciones benéficas.

Este redescubrimiento se produce justo cuando The Beatles vuelven a estar en boca de todos gracias al ambicioso proyecto cinematográfico de Sam Mendes, quien dirigirá cuatro películas individuales, cada una contada desde el punto de vista de un miembro distinto de la banda.

Ringo Starr, de 84 años, comentó recientemente sobre el proyecto en entrevista con People. “Estoy emocionado de que [Mendes] haya asumido la locura de hacer cuatro películas al mismo tiempo”, dijo. Agregó que espera que todas las historias —la suya, la de John, la de Paul y la de George— se conecten de alguna forma. “En la mía habrá Beatles en la época en que me uní a la banda, y en la de Paul también. Todos estaremos ahí. Así que estoy ansioso por ver qué hace con esto”.

Sobre quién lo interpretará, Ringo lanzó una broma: “Lo único que escuché fue que el chico que me interpretaba estaba tomando lecciones de batería y le pedí a alguien que le dijera que no tomara demasiadas”. Entre los nombres que suenan para encarnar a los Beatles están Barry Keoghan como Ringo Starr, Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon y Joseph Quinn o Charlie Rowe como George Harrison.