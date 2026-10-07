Rosalía gana el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 por su disco LUX

El reconocimiento también toma en cuenta la trayectoria internacional de la catalana, marcada por la investigación, el riesgo y una evolución constante en la búsqueda de un lenguaje sonoro propio.

La cantante española Rosalía suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria. La artista fue galardonada este miércoles con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026, concedido por el Ministerio de Cultura de España y dotado con 30,000 euros.

El jurado destacó especialmente la trascendencia artística de LUX, el cuarto álbum de estudio de Rosalía, publicado en 2025, al que calificó como una propuesta “ambiciosa, innovadora y transformadora” que amplía los límites creativos y ha logrado un amplio reconocimiento de la crítica y el público.

El reconocimiento también toma en cuenta la trayectoria internacional de la catalana, marcada por la investigación, el riesgo y una evolución constante en la búsqueda de un lenguaje sonoro propio. Según el jurado, Rosalía ha conseguido trascender géneros, estilos y épocas, combinando elementos de vanguardia con patrimonio musical.

Un álbum que llevó a Rosalía a otra dimensión

LUX representa una nueva etapa en la carrera de la artista. El álbum fue concebido con una fuerte presencia de música orquestal y contó con la participación de la London Symphony Orchestra, bajo la dirección de Daníel Bjarnason. También incorpora voces y colaboraciones de figuras como Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, además de agrupaciones corales vinculadas a la tradición musical catalana.

El disco está estructurado en cuatro movimientos e incluye canciones como “Sexo, Violencia y Llantas”, “Reliquia”, “Divinize”, “Porcelana”, “Berghain”, “La Perla”, “Mundo Nuevo”, “De Madrugá”, “Dios Es Un Stalker”, “La Yugular”, “Jeanne”, “Novia Robot”, “La Rumba del Perdón”, “Memória” y “Magnolias”.

La producción de LUX refleja además el interés de Rosalía por cruzar distintas tradiciones musicales. En el álbum conviven elementos de la música contemporánea, voces corales y referencias al patrimonio, con una producción pop de alcance internacional.

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Reconocimiento a su proyección internacional

El jurado del Premio Nacional también resaltó la capacidad de Rosalía para proyectar la música española a escala global y para reunir a artistas de diferentes procedencias en sus procesos creativos.

En ese sentido, el premio reconoce no solo el resultado de LUX, sino una trayectoria que ha convertido a Rosalía en una de las artistas españolas con mayor presencia internacional y en una figura que ha construido un lenguaje propio a partir de diferentes influencias musicales.

Con este galardón, Rosalía incorpora otro reconocimiento institucional a una carrera en la que ha explorado el flamenco, el pop, la música urbana y sonidos experimentales, evolucionando de proyecto en proyecto sin quedar atada a un solo género.