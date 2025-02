Sandra baila al ritmo de 'Pa la racha' en pleno Obelisco en Buenos Aires

La cantante de música típica Sandra Sandoval aprovechó su paseo por Buenos Aires, Argentina, para sacudir el cuerpo al ritmo de “Pa la racha”, su tema de verano y Carnaval.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió imágenes junto a su esposo Gustavo “Tavo” Flores y sus hijos.

En las imágenes se aprecia que estuvo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera", recinto deportivo del Club Atlético Boca Juniors en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que se distingue por sus característicos colores azul y amarillo.

Pero el momento más divertido es cuando la cantante baila al ritmo de “Pa la racha” en la plaza donde se encuentra el Obelisco, un monumento histórico icónico de la capital, que fue construido en 1936 con motivo del cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza.

Hace unos días, en el programa Jelou de TVN, Sandra contó que ella no sabía qué significaba “Pa la racha”.

“Mirá que yo no entendía qué era eso, yo no sabía que era pa la racha”.

Explicó que la pieza fue preparada entre Samy, Marcelino Guerra y ella. Fue Marcelino el que trajo a colación “Pa la racha” y le explicó que se trataba de una tendencia.

La hija de la cantante también le dio una explicación del significado de esta frase.

Como el Carnaval está a la vuelta de la esquina, Samy y Sandra Sandoval mostraron recientemente un anticipo del video de su tema para las fiestas de Momo.

En el video se observa a los hermanos interpretando el pegajoso tema a bordo de un bus de dos pisos que se usa para el paseo de los turistas en la capital panameña.

También se observan otros parajes donde aparecen rodeados de personas usando ropa muy veraniega recorriendo Amador.

La canción está dedicada a las personas que critican a los demás. “La gente no se cansa de criticar, que, si estoy flaca, la vez pasada que estaba gorda, si me opero, porque me opero”, sostuvo.

Agregó que toda la vida se ha visto a la gente criticando; es algo que no tiene arreglo y no solo le sucede a ella, también les pasa a muchísimas personas.

“Ayayay al cuerpo lo que pida, ayayay digan lo que digan”, arranca el pegajoso ritmo que seguro será uno de los más sonados en el Carnaval que arrancará el 1, 2, 3 y 4 de marzo.