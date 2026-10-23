Sergio Ovejero cuenta cómo vivió el impacto de la ola que lo sorprendió en directo

Ovejero explicó que el equipo había acudido a la zona para informar sobre la previsión marítima para este viernes. Aunque se esperaba la entrada en vigor de un aviso amarillo a partir de las 3:00 a.m., el incidente ocurrió antes de que comenzara a regir esa advertencia.

El periodista español Sergio Ovejero relató este viernes cómo vivió el momento en que una ola lo golpeó por la espalda mientras realizaba una conexión en directo desde el paseo marítimo de Ondarroa, en el País Vasco, junto a la operadora de cámara Raquel Vidal.

Durante su intervención en el programa Euskadi Quédate, de la cadena ETB2, Ovejero explicó que ambos se encontraban bien y que el incidente los tomó por sorpresa, pues hasta ese momento nada hacía pensar que el oleaje pudiera alcanzarlos de esa manera.

“Estamos completamente bien y secos”, aseguró el reportero al responder a la pregunta del presentador Odei Esnaola, quien quiso conocer cómo se encontraban después del incidente ocurrido el jueves.

Ovejero explicó que el equipo había acudido a la zona para informar sobre la previsión marítima para este viernes. Aunque se esperaba la entrada en vigor de un aviso amarillo a partir de las 3:00 a.m., el incidente ocurrió antes de que comenzara a regir esa advertencia.

“Nosotros íbamos simplemente a contar la previsión de cara a la jornada de hoy viernes”, explicó.

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El periodista detalló que, antes de la conexión en directo, habían permanecido más de una hora en el paseo marítimo, donde conversaron con personas que practicaban deporte y turistas que tomaban fotografías. Durante ese tiempo, según relató, no observaron señales que anticiparan lo que ocurriría.

Al momento de salir en directo, tanto él como Vidal eligieron una perspectiva que permitiera ofrecer a los espectadores una buena imagen del oleaje, sin imaginar que una ola entraría por detrás y los alcanzaría.

“Finalmente, la naturaleza nos pilló de sorpresa y esa ola entró por nuestra espalda”, contó.

Una imagen que dio la vuelta al mundo

Las imágenes del incidente se difundieron ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, debido a la fuerza con la que el agua golpeó a los integrantes del equipo mientras realizaban su trabajo.

El propio Ovejero reconoció que la escena resultó impactante y explicó que el agua impidió continuar con la siguiente conexión. Sin embargo, reiteró que tanto él como su compañera se encontraban en buen estado.

La repercusión también se reflejó en los mensajes que recibió después del suceso. El reportero contó que, al revisar su teléfono móvil este viernes por la mañana, quedó abrumado por la cantidad de personas que se habían comunicado con él desde distintos países y continentes.

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“Yo esta mañana, cuando he amanecido, he visto el teléfono móvil y me he quedado abrumado”, relató.

Durante la conversación, Esnaola también advirtió sobre el riesgo que puede representar el paseo marítimo de Ondarroa incluso cuando no hay avisos meteorológicos vigentes. Ovejero coincidió en que el incidente fue inesperado y recordó que el equipo se encontraba allí para informar sobre las condiciones del mar.

El episodio dejó una de las escenas más comentadas de la jornada televisiva en España, pero también permitió conocer, a través del propio reportero, cómo ocurrió el incidente y confirmar que los dos profesionales afectados se encontraban bien.