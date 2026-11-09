Panamá se incorpora a la Global Virus Network, red mundial de excelencia científica frente a las amenazas virales

*Indicasat-AIP es elegido Centro de Excelencia de una red mundial contra las amenazas virales. La incorporación se suma al reconocimiento de la OEA celebrado el 30 de octubre. *Panamá suma capacidades a la Global Virus Network, integrada por más de 100 centros y afiliados en más de 40 países.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Global Virus Network (GVN) seleccionó al Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP) como Centro de Excelencia, abriendo un nuevo espacio para que la investigación de Panamá contribuya a la preparación internacional frente a las amenazas virales.

La selección reconoce capacidades científicas que el país puede aportar a un desafío compartido: comprender los virus y mejorar la preparación frente a las enfermedades que provocan. Para INDICASAT-AIP, ofrece un marco para ampliar colaboraciones con especialistas de otros países y proyectar el trabajo de sus investigadores en una red dedicada a la virología.

La categoría tiene requisitos científicos: la GVN exige a sus Centros de Excelencia investigación activa, experiencia en distintas áreas de la virología y compromiso con el fortalecimiento de capacidades. Estos centros participan en esfuerzos para conectar la investigación sobre los virus con su aplicación en salud pública.

El anuncio del 13 de octubre comprende seis nuevos Centros de Excelencia y un afiliado en cuatro continentes. En la misma incorporación figuran equipos de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de Ginebra, en Suiza.

Indicasat-AIP aporta investigación en enfermedades infecciosas, genómica y descubrimiento de fármacos, apoyada en plataformas de bioinformática y microscopía avanzada. También trabaja con el enfoque Una Salud (One Health), que relaciona la salud humana con la de los animales y el ambiente. Este es el componente más relevante que aporta Indicasat-AIP a la GVN, a través de sus programas de vigilancia molecular de virus potencialmente patogénicos y los insectos que los portan y transmiten a humanos y animales.

En el comunicado de la GVN, el Dr. Timothy Thomson, director de Indicasat-AIP, expresó: «A través de la GVN, esperamos fortalecer la investigación colaborativa y la vigilancia». Señaló que el instituto busca aportar su experiencia y sus alianzas en Panamá, América Latina y el Caribe.

La GVN promueve la formación de especialistas y la coordinación entre instituciones científicas y organismos públicos. Su trabajo busca que las capacidades y las relaciones de cooperación existan antes de una emergencia.

La participación y cooperación de Indicasat-AIP a la GVN tiene relevancia para los tomadores de decisión y la ciudadanía por las preguntas que busca resolver: cómo entender mejor una amenaza viral y cómo convertir ese conocimiento en una respuesta y en políticas públicas informadas.

La incorporación coincide con otros avances en la proyección internacional de Indicasat-AIP. El pasado 30 de octubre, el instituto celebró su reconocimiento como Centro de Excelencia en Biotecnología de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la develación de una placa en su sede. El acto dio continuidad a la designación formalizada mediante un acuerdo entre la OEA y Senacyt el 29 de enero de 2026. En esa red de tecnologías transformadoras, Panamá aporta su especialidad en biotecnología a una alianza científica continental. La cooperación busca facilitar investigaciones conjuntas y formación especializada, además de generar conocimiento que ayude a sustentar las decisiones públicas.

El instituto también forma parte de la Red de Centros de Pensamiento de Panamá, presentada por SENACYT y el Sistema Nacional de Investigación el 4 de marzo. Fue uno de los cinco centros beneficiados por la convocatoria de fortalecimiento de 2025, financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde su función como Centro de Pensamiento en Biotecnología y Bioinnovación, busca traducir investigación en propuestas de políticas públicas y en oportunidades para aprovechar de forma sostenible la biodiversidad.

Para Panamá, estas vinculaciones abren oportunidades en ámbitos que se complementan: investigar problemas de salud junto a especialistas de otros países y utilizar la evidencia científica para orientar decisiones nacionales. Además, la participación en estas redes permite a Panamá producir y aportar conocimiento a problemas globales que trascienden sus fronteras.