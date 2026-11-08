Alianza Informativa Latinoamericana condena amenazas de atentados contra Caracol Televisión y otros medios de Colombia

El comunicado no precisa quiénes estarían detrás de las posibles amenazas, cuáles instalaciones estarían en riesgo ni qué medidas de seguridad se han adoptado.

La Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) expresó su solidaridad con Caracol Televisión y otros medios de comunicación de Colombia ante recientes alertas de inteligencia sobre posibles atentados contra sus instalaciones. La organización rechazó cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad de los periodistas y el ejercicio de la libertad de prensa.

Mediante un comunicado emitido este domingo 8 de noviembre, desde Bogotá, la AIL manifestó su preocupación por las advertencias relacionadas con posibles ataques contra empresas periodísticas colombianas, entre ellas Caracol Televisión, que forma parte de la alianza.

La organización condenó las acciones de intimidación y violencia dirigidas contra los medios de comunicación, al considerar que representan una amenaza para el derecho de los ciudadanos a recibir información.

La organización reiteró su respaldo a los periodistas y trabajadores de los medios que podrían verse afectados por estas amenazas.

Condenamos enérgicamente cualquier acto de intimidación, hostigamiento o violencia que busque silenciar el ejercicio periodístico.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar condiciones de seguridad para el trabajo informativo y proteger la libertad de prensa como un componente fundamental de la democracia.

La AIL también manifestó su solidaridad con los colaboradores de Caracol Televisión y sus familias, reafirmando su compromiso con la protección de los periodistas y la defensa del derecho de la ciudadanía a mantenerse informada.

El comunicado no precisa quiénes estarían detrás de las posibles amenazas, cuáles instalaciones estarían en riesgo ni qué medidas de seguridad se han adoptado. Por el momento, la información difundida se refiere a alertas de inteligencia sobre posibles atentados, sin que el documento confirme la ejecución de algún ataque.