Asesinan a un periodista que cubría temas de seguridad en México

Martínez, conocido como "El jaguar", era abogado de profesión, pero se hallaba dedicado al periodismo y al activismo social a través de una asociación civil llamada Cre-Arte.

Un periodista que cubría temas de seguridad en México fue asesinado este jueves, informó la autoridad local.

Josué Martínez era director de "Noticias San Martín Texmelucan" en el estado de Puebla (centro), que se publica en Facebook y cuenta con más de 150.000 seguidores.

El gobierno de Puebla expresó su "condena al asesinato del periodista" y exhortó a la fiscalía regional a investigar el caso "para dar con los responsables y el móvil de esta condenable agresión", en un comunicado.

La organización de defensoría de periodistas Article 19 exigió igualmente investigar la muerte de Martínez, que, dijo, "realizaba cobertura de temas de seguridad y hechos de alto impacto" en su localidad.

Según reportes de prensa, Martínez fue ultimado a tiros cerca de su casa por dos sujetos que iban en motocicleta. Al momento del crimen, el comunicador iba acompañado de su hijo menor de edad que tras la agresión avisó a las autoridades.

Martínez, conocido como "El jaguar", era abogado de profesión, pero se hallaba dedicado al periodismo y al activismo social a través de una asociación civil llamada Cre-Arte.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

A inicios de julio, autoridades mexicanas confirmaron el asesinato de otra periodista, Roxana Guzmán, en Veracruz (este), uno de los estados que registra más crímenes contra periodistas en el país.