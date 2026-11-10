¿Cómo consigue China los chips de Nvidia pese a las restricciones?

El escándalo puso de relieve la forma en que China, una potencia en materia de IA, obtiene los chips más avanzados pese a las restricciones estadounidenses a su exportación.

El jefe ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, admitió tener una relación extramarital, supuestamente con una ejecutiva china de una empresa de Singapur de la cual Estados Unidos sospecha que trafica microchips de inteligencia artificial a China.

El escándalo puso de relieve la forma en que China, una potencia en materia de IA, obtiene los chips más avanzados pese a las restricciones estadounidenses a su exportación.

¿Por qué son importantes los chips de Nvidia?

Nvidia diseña componentes avanzados creados originalmente para los gráficos en 3D de los videojuegos, llamados Unidades de Procesamiento de Gráficos (GPU).

Tales unidades son capaces de procesar enormes volúmenes de datos, por lo cual también se utilizan a gran escala para entrenar y hacer funcionar la IA.

El lanzamiento de ChatGPT en 2022 reveló el potencial de la IA, y desató una carrera de inversiones en el sector.

Con la explosión de pedidos de chips, la capitalización de mercado de Nvidia se disparó a 4,5 billones de dólares. Es la empresa más valorada del mundo junto a Apple.

¿Qué chips están restringidos?

Washington prohíbe la exportación a China de los procesadores de alta gama "Blackwell" y "Rubin", citando motivos de seguridad, ya que la IA avanzada tiene aplicaciones militares.

Esta política permite también a Estados Unidos mantener el liderazgo global en el sector.

Huang busca que Estados Unidos permita a Nvidia vender chips a China y advierte que las restricciones propician el desarrollo de alternativas locales competitivas.

Washington rebajó este año los controles sobre los chips de Nvidia H200, que previamente estaban prohibidos y son menos poderosos. Estados Unidos se reserva el 25% de la venta.

Pero las condiciones estadounidenses han dificultado la aprobación de los envíos. Y de su parte, China se ha mostrado reacia a adquirirlos ante el impulso de su industria local.

¿Cómo consigue China sus chips?

Los recientes lanzamientos de modelos de alto rendimiento por parte de empresas emergentes chinas, como Moonshot AI, Z.ai y DeepSeek, aumentan la presión sobre sus rivales estadounidenses.

"Los proveedores chinos aún utilizan los chips de última generación de Nvidia para entrenar sus modelos" pese a los controles, aseguró a la AFP Lian Jye Su, analista de Omdia.

Los chips pueden llegar de contrabando al país o por una laguna legal que permite a las empresas chinas alquilar capacidad de procesamiento en centros de datos ubicados en terceros países, a menudo en el sudeste asiático.

"Los controles estadounidenses restringen a dónde se exporta un chip, no quién lo utiliza", explicó Stephen Wu, fundador del fondo de inversión Carthage Capital.

Eso significa que los GPU de Nvidia pueden encontrarse, por ejemplo, en Malasia, pero ser usados por un cliente conectado desde China "cumpliendo plenamente las reglas", indicó Wu a la AFP.

El asesor de la Casa Blanca Michael Kratsios indicó recientemente que Moonshot AI había accedido a chips de alta gama de Nvidia en Tailandia.

Washington también acusa a los laboratorios chinos de IA de entrenar sus sistemas para emular las capacidades de los modelos estadounidenses.

Y luego está la cuestión del contrabando.

El medio tecnológico The Information publicó en diciembre que DeepSeek había desarrollado su nuevo modelo utilizando miles de chips desmantelados en el exterior y llevados a China.

DeepSeek no respondió entonces a las consultas sobre el tema. Nvidia dijo a The Information que no habían visto evidencia de tal contrabando, el cual "parece poco verosímil".

¿Y los chips chinos?

"Los chips de Nvidia hacen que el trabajo de IA de alto nivel sea más rápido y fácil, pero no son la única opción", expresó Poe Zhao, fundador de la publicación de análisis Hello China Tech.

"La gran incógnita es el costo", porque "entrenar modelos con chips chinos suele llevar más tiempo y más trabajo de ingeniería".

Huawei es el principal competidor chino de Nvidia, aunque está rezagado frente al gigante estadounidense. Aún así, informes de prensa señalan que DeepSeek entrenará su próximo modelo de IA con chips de Huawei.

"Los chips de fabricación china mejoran rápidamente", aseguró Su, y podrían darse más colaboraciones.

Huawei afirmó en septiembre que su chip de IA de próxima generación estaría listo en el primer trimestre de 2027, tres trimestres antes de lo previsto.

Para aumentar la potencia de los chips fabricados en China, las empresas de IA tienen que utilizarlos más, sostuvo Wu.

"Lo pagan en consumo de energía y en costos, lo cual pueden permitirse porque la electricidad es barata en China y los chips están subvencionados por el Estado", agregó.