Autoridades económicas hablan de inflación y deuda en el foro del FMI y el Banco Mundial

El FMI, que describe una coyuntura marcada tanto por el aumento de los precios de la energía como por el auge de la IA, presentará el martes sus previsiones económicas actualizadas.

Ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales se reúnen esta semana en Tailandia para los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en un contexto marcado por el choque energético, las presiones sobre la deuda pública y el auge de la inteligencia artificial (IA).

Las reuniones se extenderán de lunes a sábado en Bangkok y permitirán a las autoridades abordar difíciles decisiones económicas. La agenda incluye encuentros de alto nivel a puerta cerrada, eventos públicos y anuncios de los principales responsables económicos del mundo.

El FMI, que describe una coyuntura marcada tanto por el aumento de los precios de la energía como por el auge de la IA, presentará el martes sus previsiones económicas actualizadas.

La aceleración de la IA y las enormes inversiones que genera son factores que contribuyen a sostener el crecimiento mundial. “Es lo que le permite a la economía mundial mantener un crecimiento del 3%”, declaró el lunes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Sin embargo, el auge tecnológico continúa siendo muy desigual entre regiones.

Los países en desarrollo deben priorizar las aplicaciones de inteligencia artificial a pequeña escala, en lugar de intentar competir con los gigantescos centros de datos o los modelos más avanzados que desarrollan China y Estados Unidos, señaló este lunes el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en declaraciones a la AFP.

Estos países no disponen de la capacidad de cálculo, la electricidad ni los recursos humanos necesarios para competir en ese nivel. Sin embargo, pueden aprovechar aplicaciones de IA en teléfonos inteligentes para sectores como la salud, la educación y la agricultura, explicó.

Tormenta perfecta para los países más vulnerables

Otra de las principales preocupaciones es el impacto de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que ha provocado un aumento de los precios de la energía, en parte por las represalias de Teherán contra aliados de Washington en el Golfo y las restricciones al tránsito petrolero por la región.

El FMI ha advertido que las consecuencias de este choque energético son desiguales y afectan especialmente a los países en desarrollo que dependen de las importaciones de energía.

A esta situación se suman los posibles efectos del fenómeno meteorológico de El Niño sobre países de Sudamérica, África y Asia, donde amenaza las cosechas.

“Los Estados más pobres miembros del FMI y el Banco Mundial atraviesan dificultades por los efectos de la guerra en Irán, las crecientes tasas de interés en Occidente y una crisis climática exacerbada por El Niño”, comentó Kevin P. Gallagher, director del Centro de Política de Desarrollo Global de la Universidad de Boston.

El especialista consideró que ambas instituciones deben ofrecer una respuesta más ambiciosa, con liquidez de emergencia a corto plazo y financiamiento de largo plazo que permita reducir la vulnerabilidad de las economías ante estas perturbaciones.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la combinación de estos choques podría empujar a millones de personas a la pobreza, mientras los países en desarrollo enfrentan dificultades para mantener las ayudas a los hogares.

“El aumento en los precios del petróleo y los alimentos deja a millones de familias sin margen de seguridad”, advirtió el administrador del PNUD, Alexander de Croo.

“Estamos presenciando una tormenta perfecta que podría mandar a decenas o cientos de millones de personas a la pobreza”, sostuvo.

La deuda pública y la inflación, bajo presión

Las economías avanzadas de Europa y Estados Unidos han resistido mejor las consecuencias del aumento de los precios de la energía, aunque tampoco han escapado a la inflación impulsada por estos incrementos.

Los bancos centrales de todo el mundo han elevado las tasas de interés para contener el alza de los precios, una medida que también frena la actividad económica.

Este endurecimiento monetario debe aplicarse con prudencia, advirtió la directora gerente del FMI. No obstante, Georgieva señaló la semana pasada a la AFP que una inflación fuera de control podría convertirse en una amenaza importante para la población.

Otro foco de preocupación son las tensiones en los mercados de deuda, donde han aumentado los rendimientos de los bonos soberanos de Estados Unidos, Japón y varios países europeos.

Entre los factores que explican esta presión figuran la inflación, el incremento de las tasas de interés, las grandes emisiones de deuda de las empresas vinculadas a la IA, que compiten con las emisiones de los gobiernos, y la preocupación por los elevados niveles de endeudamiento público.

“Si la crisis energética continúa y las fragilidades políticas se intensifican, puede haber un movimiento obligatorio más fuerte: un escenario en el que la eurozona quede más expuesta, pues los niveles de deuda ahí son más altos”, consideró Ana Boata, economista de Allianz Trade.