Bombardeos israelíes en Gaza dejan siete muertos, entre ellos un niño de 13 años

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras dos años en guerra.

Bombardeos y disparos israelíes causaron la muerte de siete personas, entre ellas una adolescente de 13 años, el martes en la Franja de Gaza, según anunciaron los servicios de rescate del territorio palestino devastado por la guerra.

Por su lado, el ejército israelí afirmó haber apuntado contra objetivos "militares".

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras dos años de una guerra desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

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La Defensa Civil, organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, informó de una "incursión israelí" que mató a dos personas, entre ellas un adolescente de 13 años, en el barrio de Zeitoun, al sureste de la ciudad de Gaza (norte).

Según la misma fuente, otras tres personas murieron en un "bombardeo israelí" que tuvo como objetivo "una herrería" en el barrio de Al-Sabra, en el sur de la ciudad.

También en la ciudad de Gaza, una sexta persona murió en un "bombardeo israelí" que alcanzó una tienda que albergaba a desplazados en el barrio de Al-Daraj.

En el sur, un séptimo palestino fue "abatido por disparos del ejército de ocupación" israelí cerca de Jan Yunis, precisó la Defensa Civil a la AFP.

Los principales hospitales de las zonas afectadas, que recibieron los cuerpos de las víctimas, confirmaron esta información.

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Consultado por la AFP, el ejército israelí afirmó haber "atacado a agentes militares en varias zonas", sin aportar más detalles por el momento.

Más de 1.590 palestinos han muerto desde la entrada en vigor del alto al fuego en la franja de Gaza, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados confiables por la ONU.

Al mismo tiempo, el ejército israelí lamentó la pérdida de siete soldados, así como de un civil.