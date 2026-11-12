Caída de Outlook y otros servicios de Microsoft afecta a miles de usuarios alrededor del mundo

La empresa precisó que el problema no estaba relacionado con un incremento en el tráfico de usuarios, sino con la disponibilidad inesperada de varios servidores.

Miles de usuarios en Estados Unidos y otros países reportaron este jueves problemas para acceder y utilizar los servicios de Microsoft, entre ellos Outlook, Microsoft 365, Copilot, Teams y la tienda oficial de la compañía, según los reportes publicados en el sitio web Downdetector.

La plataforma registró decenas de miles de quejas relacionadas con interrupciones en el servicio de correo electrónico Outlook, mientras usuarios de distintas regiones reportaban dificultades de conexión y fallas al intentar utilizar las herramientas de Microsoft.

Ante esta situación, el servicio de soporte de Microsoft 365 informó que se encontraba investigando los reportes de usuarios que experimentaban inconvenientes para acceder o utilizar las funciones de Microsoft Teams en Norteamérica. La compañía identificó el incidente bajo el código TM1550488 en su centro de administración.

Microsoft también advirtió que, aunque trabajaba para reducir el impacto de la interrupción, las dificultades de conectividad podían afectar a usuarios de Microsoft 365 en cualquier región del mundo.

Posteriormente, la cuenta oficial de Microsoft encargada de informar sobre incidentes y actualizaciones de sus servicios se pronunció en la red social X y explicó que una parte de su infraestructura estaba experimentando una carga elevada en múltiples regiones, situación que estaría contribuyendo a los errores de conexión.

La empresa precisó que el problema no estaba relacionado con un incremento en el tráfico de usuarios, sino con la disponibilidad inesperada de varios servidores.

"Hemos determinado que la carga elevada no está impulsada por un aumento en el tráfico, sino por un número de servidores que están inesperadamente no disponibles; lo que está sobrecargando la infraestructura restante. Estamos trabajando para devolverlos de manera segura al servicio", señaló Microsoft.

Esta situación ha generado dificultades para quienes dependen de estas plataformas para sus actividades laborales, académicas y de comunicación, especialmente por las interrupciones en Outlook y las herramientas de Microsoft 365.

Hasta el momento, la compañía no ha ofrecido una hora definitiva para el restablecimiento completo de los servicios afectados. Mientras continúan los trabajos para recuperar la infraestructura, los usuarios permanecen atentos a las actualizaciones oficiales sobre el incidente.