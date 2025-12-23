California bajo advertencias de evacuación por llegada de ‘muy peligrosa’ tormenta

Las fuertes precipitaciones amenazan además con bloquear arterias viales y afectar el servicio eléctrico.

Una "muy poderosa" tormenta golpeará a California en Navidad con pronóstico de fuertes lluvias, peligrosas ráfagas de viento e inundaciones en el estado, informaron el martes las autoridades que emitieron una advertencia para vastas áreas y órdenes de evacuación.

La tormenta es generada por un río atmosférico del fenómeno denominado "Expreso Piña", un gigantesco corredor de lluvia que transforma el vapor de agua almacenado en los trópicos alrededor de Hawái.

El fenómeno climático extremo debe desatar su furia desde la tarde de este martes, y continuar a lo largo de la semana con hasta 3 centímetros de lluvia por hora.

"Esta es una muy peligrosa tormenta de Navidad", advirtió este martes el Servicio Nacional Meteorológico (NWS, por sus siglas en inglés).

Algunas comunidades podrían recibir hasta 25,4 centímetros de precipitaciones.

"Las montañas y colinas orientadas al sur, así como las zonas costeras y los valles situados por debajo de ellas, fueron designados como un área de alto riesgo debido a la preocupación por inundaciones peligrosas y generalizadas", advirtió el Servicio Nacional Meteorológico (NWS, por sus siglas en inglés).

Pacific Palisades y Malibú, las lujosas comunidades en la costa de Los Ángeles arrasadas por devastadores incendios en enero, se encuentran bajo especial atención debido al potencial de las lluvias de arrastrar las cicatrices de las llamaradas y causar deslaves.

Las alertas están en pie hasta la noche del jueves en varios condados de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.

El sheriff de Los Ángeles, Robert Luna, informó que más de 100 hogares fueron colocados bajo órdenes de evacuación este martes, y pidió a los residentes bajo advertencia "comenzar a prepararse".

"No esperen hasta que las condiciones se vuelvan muy peligrosas para actuar", agregó Luna.

Las fuertes precipitaciones amenazan además con bloquear arterias viales y afectar el servicio eléctrico.

"Las personas que viajen durante la víspera o el día de Navidad deberán ejercer extrema precaución", dijo el NWS.

"La combinación de la creciente saturación del suelo y los vientos intensos aumentará el potencial de caída generalizada de árboles y tendidos eléctricos, en particular en las áreas sujetas a una Advertencia por Vientos Fuertes", apuntó el despacho.

Los meteorólogos avizoran posibles ráfagas de hasta 127,8 kilómetros por hora en las montañas y desiertos del condado de Los Ángeles.

Históricamente, California está acostumbrada a alternar periodos de calor con lluvias intensas.

Científicos llevan años advirtiendo que el calentamiento global está alterando el clima y aumentando la frecuencia de fenómenos extremos.