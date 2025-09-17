Autoridades de Honduras incautan 98.000 plantas de coca

Honduras/Las autoridades de Honduras decomisaron tres cultivos con más de 98.000 plantas de coca en montañas de la costa del Caribe, informaron este miércoles fuentes militares y policiales.

El portavoz militar, Mario Rivera, dijo que "40.300 arbustos de coca" fueron localizados en la aldea El Padre, del puerto de La Ceiba, y la policía indicó que, en dos parcelas descubiertas en San Esteban, departamento de Olancho, se hallaron otros "48.000 arbustos".

El informe de la policía dijo que en San Esteban "también se descubrió un laboratorio de estructura rústica donde se realizaba el proceso de elaboración de pasta de coca".

Rivera detalló que en lo que va del año las autoridades han decomisado 50 plantaciones con más de un millón de plantas de coca.

Estados Unidos incluye a Honduras entre los países que sirven de puente al tráfico internacional de cocaína entre los países productores de Sudamérica y el gran mercado norteamericano y despliega una gran operación marítima en el Caribe frente a las costas de Venezuela, donde asegura haber abatido recientemente a tres lanchas que transportaban droga.

Desde 2017, Honduras empezó a descubrir en montañas pequeños cultivos de hoja de coca supuestamente de campesinos apoyados por cárteles colombianos y mexicanos.