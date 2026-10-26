Sheinbaum dice que triunfo de Lula es una 'bocanada de aire fresco' para América Latina

Lula alcanzó su cuarto mandato en una remontada contra todo pronóstico en la segunda vuelta del domingo. Recibió el 51,7% de los votos frente al 48,2% del derechista Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro.

México, México/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que llamará este lunes a su homólogo Luiz Inacio Lula da Silva para felicitarlo por su reelección, que describió como "una bocanada de aire fresco" para la región.

Al iniciar su conferencia diaria, Sheinbaum lanzó un "estamos felices" mientras hacía con su mano izquierda la letra L, un símbolo de la campaña del mandatario de izquierda de Brasil.

Lula alcanzó su cuarto mandato en una remontada contra todo pronóstico en la segunda vuelta del domingo. Recibió el 51,7% de los votos frente al 48,2% del derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro.

"Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil", insistió. "Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil; es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe".

Sheinbaum ya había felicitado a Lula por X el domingo poco después de conocerse los resultados.

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"Es el triunfo de un presidente de un movimiento popular, un gobierno que representa a su pueblo, la derrota de un movimiento de derecha", siguió Sheinbaum. "Un trabajo muy importante que hizo el pueblo de Brasil con su presidente para revertir el resultado de la primera vuelta", en la que Lula salió derrotado.

La llamada será al mediodía, las 15H00 en Brasil (18H00 GMT). Indicó que tiene previsto retomar proyectos conjuntos con las principales economías de América Latina, como la relación entre las petroleras estatales Pemex y Petrobras, y una posible visita al país sudamericano.

"Es un gobierno afín", agregó la mandataria, que, no obstante, aclaró que México tiene buena relación con todos los gobiernos del mundo.