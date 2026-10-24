Las claves de las elecciones en Israel

El gobierno israelí defiende una estrategia de prevención permanente, con campañas militares a largo plazo y ocupación de zonas por parte del ejército en Gaza, Líbano y Siria.

Cerca de 7 millones de votantes están convocados en las elecciones israelíes del 27 de octubre para decidir en temas como la política de reclutamiento, la economía y la rendición de cuentas por el asalto del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás.

Estos son los temas clave de los comicios del martes próximo:

- La responsabilidad del 7 de octubre -

Esta será la primera elección del país desde el ataque del 7 de octubre de 2023, el más mortífero de la historia del país, liderado por Hamás, el movimiento islamista palestino. Los comicios se consideran por tanto un referéndum sobre Netanyahu.

Muchos israelíes reclaman la creación de una comisión de investigación para identificar a los responsables de la brecha de seguridad que hizo posible el ataque que provocó la muerte de más de 1.200 personas, ya la cual el gobierno se niega.

"Hay una manera de prevenir el próximo ataque", dijo Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahu, que llama a los electores a optar por un giro político y jubilar al veterano primer ministro.

Al igual que otros rivales, acusa regularmente a Netanyahu de ser responsable de la agresión cometida por el Hamás, por ignorar las alertas de los servicios de seguridad de Egipto y de Emiratos Árabes Unidos, según informaciones de medios regionales.

Netanyahu ha negado las acusaciones y mantiene que los servicios de seguridad no lo despertarán la mañana de la ofensiva. En cambio, propuso la creación de una instancia con miembros nombrados por los partidos con representación parlamentaria.

El primer ministro israelí es criticado por sus relaciones pasadas con el gobierno de Catar, un apoyo financiero crucial para Hamás y la sede de la oficina política de este movimiento.

Durante muchos años, Israel dio luz verde al envío de millones de dólares a Gaza, una decisión criticada ya que reforzó financieramente a Hamás.

- La estrategia de seguridad -

Durante décadas, la doctrina de seguridad de Israel reposó sobre el tríptico inteligencia, disuasión y guerras relámpago.

El 7 de octubre deshizo completamente este modelo.

El gobierno israelí defiende una estrategia de prevención permanente, con campañas militares a largo plazo y ocupación de zonas por parte del ejército en Gaza, Líbano y Siria.

A esto se suman las operaciones recurrentes en Cisjordania ocupada, y los ataques contra Irán y los combatientes hutíes de Yemen.

Lo que se cuestiona ahora es la capacidad del país para sostener en el tiempo esta estrategia militar.

Decenas de millas de reservistas fueron movilizados en varias ocasiones desde 2023, a menudo con graves consecuencias para sus vidas familiares y profesionales, y aun así el ejército continúa alertando regularmente sobre la falta de efectivo militar.

"Pasamos de una lógica de disuasión y de prosperidad entre las guerras, a una sociedad que vive permanentemente entre la espada y la pared", resume Ofer Shelah, del Instituto de Estudios de Seguridad nacional (INSS) de Israel.

Esta estrategia ha manchado también la imagen internacional de Israel, criticada cada vez más por las consecuencias humanitarias de su estrategia militar.

Sólo en Gaza se contabilizan 74.000 muertos, según el Ministerio de Sanidad del territorio palestino. Miles de personas han muerto también en el Líbano en las campañas israelíes.

- Religión, identidad y servicio militar -

En un momento en que el ejército reclama más soldados, crecen los debates sobre la exención de los judíos ultraortodoxos del servicio militar, obligatorio para hombres y mujeres en Israel.

Esto ha derivado en polémicas más extensas sobre la identidad de Israel.

Los ultraortodoxos representan más del 14% de la población israelí y su proporción podría alcanzar el 25% a mediados de siglo.

Su creciente peso demográfico se traduce en una mayor influencia política.

Los partidos ultraortodoxos son respaldados por el partido de derecha de Netanyahu, el Likud, así como por sus aliados de extrema derecha.

La mayoría de la oposición israelí es favorable a la inclusión en el servicio militar de los estudiantes de escuelas talmúdicas, y rechazan cualquier alianza con los partidos de esta comunidad.

Eisenkot, ex alto mando militar, perdió a un hijo durante las operaciones en Gaza, y acusa a Netanyahu de defender "de manera descarada" a los que rechazan cumplir con su "deber".

Estas divisiones van más allá del servicio militar. Justo antes de la disolución del Parlamento en julio, se votó una ley que permite separar a los hombres y las mujeres en algunas carreras universitarias y un texto sobre la importancia del estudio de la Torá.

Para los partidos conservadores, estas medidas refuerzan el carácter judío de Israel.

En cambio, los detractores denuncian el control cada vez más grande de la religión en la vida pública, lo que va en contra de las expectativas de una mayoría de la población.

- Costo de la vida -

Aunque el PIB se haya duplicado desde los años 2000, y pese a que la tasa de desempleo sea históricamente baja y la economía israelí haya incluso crecido desde el inicio de la guerra, el costo de la vida en Israel es de los más altos del mundo.

Los salarios medianos están por debajo del promedio de la OCDE, lo que afecta el poder adquisitivo de los hogares y amplía la brecha social en el país.

Los economistas señalan problemas estructurales para explicar este fenómeno: un mercado local muy poco competitivo, barreras comerciales y una política de vivienda inexistente.

Desde 2023, el presupuesto de Defensa se duplicó y los impuestos aumentaron en consecuencia.

Pese a la importancia de los temas de seguridad y religiosos en la campaña política, los candidatos incluyen en todos sus programas reformas para luchar contra el costo de la vida.