EEUU plantea restringir visas a nigerianos por violencia contra cristianos

La administración Trump ha restringido drásticamente el acceso a los visados, en particular para los ciudadanos de países en desarrollo.

Estados Unidos plantea restringir la concesión de visas a los nigerianos vinculados a lo que Washington considera una masacre contra cristianos en ese país, el más poblado de África, anunció el miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio.

El mes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con intervenir militarmente Nigeria debido a estas acusaciones, que Abuja niega.

La administración Trump ha restringido drásticamente el acceso a los visados, en particular para los ciudadanos de países en desarrollo.

Estas restricciones apuntan a personas que "hayan dirigido, autorizado, apoyado de manera especial, participado o cometido violaciones de la libertad religiosa", explicó Rubio en un comunicado.

El secretario de Estado presentó la medida como una respuesta "a los asesinatos y la violencia contra los cristianos perpetrados por terroristas islámicos radicales, milicias de la etnia fulani y otros grupos violentos en Nigeria y otros lugares".

Luego de las amenazas de intervención militar de Trump, las autoridades en Washington mencionaron otros medios de acción, como la cooperación militar entre ambos países y la posibilidad de sanciones específicas.

Por su parte, Abuja afirma estar en conversaciones con Washington sobre la cooperación en materia de seguridad. Una delegación nigeriana visitó recientemente la capital estadounidense.

Nigeria, con 230 millones de habitantes, está dividida casi a partes iguales entre el sur, de mayoría cristiana, y el norte, de mayoría musulmana.

Los ataques en los lugares de culto son habituales, no por motivos religiosos, sino porque las bandas armadas saquean los bienes de los fieles.

En la mitad norte del país, las iglesias y las mezquitas son blanco habitual de estas bandas.