EEUU e Irán deben permitir el paso 'inmediato' de fertilizantes por Ormuz, dice responsable de la ONU

Por esa vía marítima transita habitualmente un tercio del suministro mundial de fertilizantes, esenciales para la agricultura y la producción de alimentos.

Antalya, Turquía/A la espera de un acuerdo que ponga fin a la guerra, Estados Unidos e Irán deben permitir de "inmediato" el tránsito normal de fertilizantes por el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo disparó los precios de los alimentos en numerosos países en desarrollo, dijo este sábado un alto responsable de la ONU.

"En todo momento le estoy diciendo a ambos países, Irán y Estados Unidos, que deberían seguir sus negociaciones para un acuerdo global. Pero ese acuerdo no debería impedir una solución inmediata, excepcional, limitada y acotada en el tiempo para los fertilizantes", afirmó en una entrevista con AFP en Antalya, donde se celebra la COP31 del clima, Jorge Moreira da Silva, coordinador del grupo de trabajo de la ONU (task force) sobre el estrecho de Ormuz.

Por esa vía marítima transita habitualmente un tercio del suministro mundial de fertilizantes, esenciales para la agricultura y la producción de alimentos.

Irán bloqueó prácticamente esa vía tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y Washington aplicó a su vez un bloqueo naval a los puertos iraníes.

El impacto ha sido global.

Los precios de la mayoría de fertilizantes subieron un 30%, recordó Moreira da Silva, lo que se notó en América Latina, una región importadora.

En ciertas naciones muy dependientes de Asia y África, el golpe fue dramático, con subidas abruptas del precio de los alimentos que fueron hasta el doble en países como Sudán, según el alto funcionario de la ONU.

"Creo que no se está reconociendo lo suficiente el impacto en los países más vulnerables" de esta "crisis duradera", enfatizó Moreira da Silva.

Millones de personas amenazadas

"Si no adoptamos rápido una solución y se echan a perder las temporadas de siembra en diferentes partes del mundo, 45 millones de personas podrían afrontar una inseguridad alimentaria severa y aguda", y "30 millones de personas se verían empujadas a la pobreza", declaró el responsable, que también dirige la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), muy activa en tareas humanitarias en países en conflicto.

"Básicamente, lo que necesitamos es cinco buques al día con fertilizantes. Naciones Unidas está lista", explicó el exministro de Medio Ambiente de Portugal.

"Hemos desarrollado un mecanismo que estaría listo para funcionar en un plazo de siete a diez días, pero aún no hay la voluntad política", pese al apoyo de "un número cada vez mayor de países" del Sur Global a ese mecanismo, observó.

Irán y el vecino Omán han mantenido conversaciones en los últimos meses acerca del cobro de "servicios marítimos" por el tránsito a través del estrecho, por el que antes de la guerra transitaba igualmente un 20% del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial.

Dicho cobro sería una novedad, y es un escenario que ha sido reiteradamente denunciado por Estados Unidos, que defiende la libertad de navegación.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la Organización Marítima Internacional (OMI) han defendido también en numerosas ocasiones la libertad de navegación en Ormuz desde que empezó la crisis.

Moreira da Silva enfatizó que el propósito de su grupo de trabajo "no es un mecanismo para reemplazar la libertad de navegación, es un mecanismo que debería aplicarse rápidamente" mientras Teherán y Washington siguen negociando.

En una COP dominada, entre otros puntos, por el esfuerzo financiero de los países más ricos en favor de las naciones en desarrollo, el responsable de la ONU pidió que "se cumplan los compromisos de finanzas climáticas", preferentemente con esquemas que generen el mínimo de deuda.