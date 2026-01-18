Al menos 21 muertos por aparatosa colisión de dos trenes en el sur de España

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa española Iryo, que viajaba desde Málaga hacia Madrid, descarriló “invadiendo la vía contigua”.

Al menos 21 fallecidos y decenas de heridos, varios de ellos de gravedad, dejó este domingo un aparatoso accidente en el sur de España entre un tren que descarriló y colisionó con otro que circulaba por la vía contraria.

El accidente ocurrió al final de la tarde del domingo, cerca de la estación de la población de Adamuz, en la provincia de Córdoba (Andalucía, sur).

“Hay 21 fallecidos”, indicó la Guardia Civil en un breve mensaje enviado a la AFP.

“La situación tiende a que la cifra de fallecidos aumente”, señaló a periodistas Antonio Sanz, consejero de Sanidad de Andalucía, quien detalló que el número de heridos asciende a 73 personas, seis de ellas muy graves.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa española Iryo, que viajaba desde Málaga hacia Madrid, descarriló “invadiendo la vía contigua”, por donde transitaba un tren de la empresa Renfe, con el que colisionó y “que también ha descarrilado”, informó en la red social X la empresa Adif, gestora pública de la red ferroviaria.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, quien seguía los acontecimientos desde las oficinas de Adif en Madrid, indicó que “el impacto ha sido terrible, provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas”, como consecuencia del choque.

Sanz agregó que parte de los vagones de uno de los trenes cayó por un talud de cuatro metros.

“Amasijos de hierro”

“El problema es que los vagones están retorcidos. Los hierros están mezclados con personas dentro. Hay amasijos de hierro, sillones y asientos; todo está muy, muy deshecho”, relató a la televisión pública TVE Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba.

“Hemos tenido incluso que retirar a alguna persona fallecida para poder acceder a algún sobreviviente. Están siendo labores complicadas y duras”, añadió.

Las autoridades no han adelantado por el momento las posibles causas del accidente.

Imágenes difundidas por la televisión pública mostraban los trenes descarrilados, rodeados de ambulancias, personal médico y equipos de rescate, mientras los servicios de emergencia trabajaban para auxiliar a los heridos.

Asimismo, numerosos voluntarios de Adamuz acudieron al lugar para colaborar en la atención de los afectados, según informaron medios locales.

Un periodista de la radio pública RNE, que viajaba en uno de los trenes, relató a TVE que el impacto se sintió como “un terremoto” que sacudió violentamente el vagón.

“Una película de terror”

“Esto parece una película de terror”, contó a la cadena La Sexta Lucas Meriako, pasajero del tren de Iryo. “Se sintió un golpe muy fuerte por detrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer, a romper. Había muchos heridos por los vidrios”, agregó.

Según medios españoles, más de 300 personas viajaban en el tren de Iryo y más de 100 en el tren de Renfe.

La Casa Real española expresó su “gran preocupación” por el grave accidente, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió sus actividades del lunes para mantenerse al tanto del suceso y aseguró que su Ejecutivo “está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros”.

Unos 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a 15 vehículos, fueron desplazados a la zona, informó el Ministerio de Defensa.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que los hospitales de la región y los equipos del SUMMA 112 están en alerta y a disposición de Andalucía.

En la estación Atocha, en Madrid, así como en varias estaciones de Andalucía, las autoridades habilitaron espacios de atención para familiares de las víctimas, indicó Adif.

Debido al accidente, las líneas de alta velocidad entre Madrid y el sur de España permanecerán suspendidas este lunes, añadió la entidad.