Varios heridos al chocar un tren con un muro caído en las vías en región española de Cataluña, según Protección Civil
"Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje", indicó Protección Civil en su cuenta de X.
Barcelona, España/Un tren de cercanías chocó este martes contra un muro de contención que cayó sobre las vías en la provincia de Barcelona dejando varias personas heridas, informó Protección Civil de la región de Cataluña.
"Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje", indicó Protección Civil en su cuenta de X, especificando que los servicios de emergencia se encuentran "atendiendo a las personas heridas" por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida.
Información en desarrollo