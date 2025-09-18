Un muerto en un incendio forestal en una región de España ya afectada este verano

España/Un hombre de 66 años falleció en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo, en Castilla y León, una región del noroeste de España especialmente afectada por las llamas que asolaron el país durante el verano.

A las 19H30 se solicitó asistencia "para atender a un varón que ha sufrido quemaduras en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo. Los servicios sanitarios confirman en el lugar el fallecimiento de un varón de 66 años", informaron el jueves los servicios de emergencia en X.

El oeste y el noroeste de España se vieron afectados este verano por incendios devastadores, al igual que la vecina Portugal.

Cuatro personas murieron en cada país durante esta ola de incendios que quemó cerca de 330.000 hectáreas en España y cerca de 250.000 hectáreas en pocas semanas en Portugal, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).