La Fiscalía española abre una investigación por posible difusión de contenidos pedófilos en TikTok

La fiscalía española busca determinar posibles delitos de explotación sexual infantil en TikTok, tras denuncias sobre miles de perfiles vinculados al intercambio de contenido ilegal.

España/La difusión de presunto material de abuso sexual infantil en TikTok llevó a la Fiscalía española a abrir una investigación para determinar si en la plataforma se cometieron delitos relacionados con la producción y circulación de este tipo de contenidos, así como de corrupción de menores.

La decisión del Ministerio Público se produjo después de una denuncia presentada por la fundación española Maldita.es, que aseguró haber identificado más de mil videos explícitos de abuso sexual infantil que acumulaban alrededor de 48 millones de visualizaciones.

Ante estos hallazgos, la Fiscalía designó a la fiscal coordinadora contra la Criminalidad Informática para investigar los posibles delitos que se habrían cometido a través de la red social, propiedad de la empresa china ByteDance.

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La organización denunciante también señaló deficiencias en los mecanismos de moderación de TikTok. Según sus investigaciones, la plataforma habría retirado apenas el 10% del contenido reportado por la fundación y bloqueado solo el 26% del material ilegal identificado en España.

El informe también alertó sobre la presencia de más de 26.000 perfiles de presuntos pederastas que intercambiaban o comercializaban material de abuso sexual infantil. De ese total, unos 7.700 operaban en español.

Otro de los aspectos señalados fue la realización de transmisiones en directo en las que menores recibían solicitudes de los espectadores para ejecutar determinadas acciones a cambio de dinero, algunas de ellas de carácter sexual. La investigación identificó cerca de un centenar de estas transmisiones en 17 países.

Maldita.es también cuestionó el funcionamiento del buscador de TikTok, al señalar que no bloqueaba determinadas palabras clave relacionadas con estos contenidos, una medida que, según la organización, sí aplican otras plataformas digitales.

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El caso se produce en medio de una creciente presión de las autoridades europeas para reforzar la protección de los menores en internet. La Unión Europea impulsa medidas bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) para limitar la difusión de contenidos ilegales y reducir los riesgos que representan las redes sociales para niños y adolescentes.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha anunciado propuestas para restringir el acceso de menores de 16 años a estas plataformas y combatir la difusión de contenidos ilícitos y material sexual falso que involucre a menores.