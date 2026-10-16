Golpe al narcotrafico: Francia incauta 8,6 toneladas de droga en las Antillas

Estos decomisos, efectuados en coordinación con varios países socios, entre ellos Colombia, permitieron confiscar cerca de 6,9 toneladas de cocaína y 1,7 toneladas de marihuana.

Fort-de-France, Francia/La Armada de Francia incautó más de 8,6 toneladas de droga, principalmente cocaína, durante varias operaciones de control realizadas en octubre en el mar Caribe y el océano Atlántico, informaron el viernes las autoridades.

Estos decomisos, efectuados en coordinación con varios países socios, entre ellos Colombia, permitieron confiscar cerca de 6,9 toneladas de cocaína y 1,7 toneladas de marihuana.

La mayor incautación derivó en la detención de cinco personas en Martinica, según un comunicado firmado, entre otros, por el prefecto de ese departamento y las Fuerzas Armadas francesas en las Antillas.

Tuvo lugar el 8 de octubre en el océano Atlántico, cuando un buque militar francés interceptó un barco pesquero sin bandera, detalla el documento. A bordo se descubrieron 150 fardos que dieron positivo para cocaína, con un peso total de 5.292 kilos.

A petición de la fiscalía, la carga y los cinco tripulantes fueron trasladados a Fort-de-France, capital de Martinica, territorio francés en el Caribe.

Los sospechosos fueron puestos bajo custodia de investigadores de la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST) en el Caribe.

Otras dos interceptaciones tuvieron lugar en el mar Caribe en los últimos días en el marco de una cooperación bilateral. Ambas suman más de tres toneladas de estupefacientes.

El 4 de octubre, una fragata francesa apoyada por un helicóptero detuvo, con ayuda de la Armada de Colombia, una "embarcación rápida tipo go fast" que navegaba sin bandera. En ella se ocultaban 16 fardos de cocaína.

Posteriormente, el 13 de octubre, fue inspeccionado un pesquero venezolano que transportaba 166 fardos de cocaína y marihuana.

Al término de estas dos operaciones en el Caribe, "las tripulaciones, las mercancías ilícitas y los buques fueron entregados a las autoridades colombianas y venezolanas competentes para las acciones judiciales correspondientes", precisa el Ministerio de Defensa francés en el comunicado conjunto.

Te puede interesar: Alcaldía de Panamá habilita más estacionamientos gratuitos para retirar la placa