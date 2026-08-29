Israel afirma que atacó a un comandante de Hamás dentro de un hospital de Gaza

El ejército israelí declaró que dos días antes había advertido a las autoridades sanitarias de Gaza que "dejaran de utilizar las instalaciones médicas con fines terroristas".

Gaza, Territorios Palestinos/El ejército israelí anunció el sábado que atacó a un comandante de Hamás dentro de un hospital de Gaza, mientras que las autoridades sanitarias del territorio palestino informaron de la muerte de cuatro personas en distintos bombardeos israelíes.

El ejército no precisó si el comandante del movimiento islamista palestino había muerto y tampoco reveló su identidad; solo informó que se encontraba "escondido dentro" del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa y que "preparaba ataques terroristas contra soldados de Tsahal (ejército) y civiles israelíes".

El ataque se produjo en un edificio contiguo a las instalaciones principales del hospital, en la ciudad de Deir al Balah (centro de Gaza).

"Hoy temprano, el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa fue blanco de un ataque que alcanzó un pequeño almacén", declaró el director del centro, Raed Husein.

"Afortunadamente, no hubo víctimas graves, salvo cuatro heridos leves", dijo a la AFP, aunque señaló que el impacto había "causado cuantiosos daños materiales".

Imágenes de la AFP grabadas en el lugar mostraban varios depósitos de agua dañados en la azotea de un edificio y escombros en la parte inferior.

El ejército israelí declaró que dos días antes había advertido a las autoridades sanitarias de Gaza que "dejaran de utilizar las instalaciones médicas con fines terroristas".

Más temprano, el hospital informó de una muerte por fuego israelí en la zona este de la ciudad.

Médicos Sin Fronteras (MSF) se declaró "consternada por las informaciones sobre un ataque aéreo israelí en el recinto del hospital Al-Aqsa" y añadió que "los hospitales deben ser lugares seguros para los pacientes y el personal sanitario".

"En un momento en que las fuerzas israelíes atacan hospitales de forma sistemática, es de vital importancia que todas las partes respeten y preserven la neutralidad y la protección de las instalaciones médicas", señaló la organización en X.

La agencia de defensa civil de Gaza, que opera como cuerpo de rescate bajo el mando de Hamás, informó que cuatro personas murieron el sábado en otros ataques perpetrados en distintos puntos del territorio.

Un ataque mató a una persona e hirió de gravedad a otra en la ciudad sureña de Jan Yunis, indicó.

Otra persona falleció a causa de disparos israelíes al este de Deir al-Balah, indicó la agencia.

El ejército israelí comunicó que estaba verificando dichas informaciones.

Esta nueva ola de violencia se produce a pesar del alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025.

Según el Ministerio de Salud gazatí, gobernado por Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas, las operaciones israelíes en Gaza causaron 1.313 muertos desde que entró en vigor el alto el fuego, en octubre de 2025.

Por su parte, el ejército israelí reportó cinco muertos en sus filas en el mismo periodo, así como el deceso de un empleado civil.