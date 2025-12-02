Lula y Trump dispuestos a cooperar contra el crimen organizado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron que están listos para cooperar en el combate al crimen organizado en una conversación telefónica este martes, según la presidencia brasileña.

El mandatario estadounidense evocó una "gran conversación" con Lula en la que también abordaron los aranceles y sanciones impuestas por Washington a Brasil.

"Me cae bien", dijo Trump en la Casa Blanca de su par brasileño.

Durante el diálogo, Lula "enfatizó la urgencia de fortalecer la cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado internacional" y Trump "resaltó su plena disposición a colaborar con Brasil y su total apoyo a las iniciativas conjuntas" con ese fin, según la presidencia brasileña.

El estadounidense no mencionó haber abordado ese asunto.

Lula repasó las operaciones recientes que su gobierno llevó a cabo en Brasil para "asfixiar financieramente" a las organizaciones delictivas, y mencionó ramificaciones que operan desde el exterior.

El gobierno de Lula ha desplegado en los últimos meses varias operaciones contra el lavado de dinero y contra las principales organizaciones criminales de Brasil, como el Primeiro Comando da Capital (PCC).

La llamada entre Lula y Trump, que duró 40 minutos, ocurre cuando Estados Unidos impulsa una intensa campaña militar en el Caribe y el Pacífico para, según Washington, combatir el narcotráfico. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirma que el objetivo es derrocarlo.

Los ataques estadounidenses dejaron hasta el momento 83 muertos en bombardeos de al menos 20 lanchas que, según Washington, transportaban drogas.

Lula había manifestado días atrás su preocupación por la presencia militar estadounidense en el Caribe, y dijo tener la intención de discutirlo con Trump.

No obstante, no hubo ninguna mención a Venezuela en el comunicado.

El juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que acabó con una condena de 27 años de cárcel, tensó las relaciones entre Brasil y Estados Unidos.

Trump denunció el proceso judicial como una "caza de brujas" contra su aliado y respondió imponiendo un arancel punitivo a Brasil en agosto y sanciones a autoridades brasileñas.

"Como saben, sancioné (a Brasil) por algunas cosas que sucedieron", dijo este martes Trump.

Pero luego de un encuentro con Lula en octubre, el republicano eximió a buena parte de los productos afectados, entre ellos la carne y el café.

Lula calificó el martes de "muy positiva" la decisión pero señaló que "aún hay otros productos con tarifas que deben ser discutidos" y dijo que Brasil "desea avanzar rápido en esas negociaciones".