Israel recuerda a las víctimas del 7 de octubre antes de las elecciones

Israel rinde homenaje este miércoles a las víctimas del ataque perpetrado por Hamás hace tres años, en una jornada conmemorativa previa a las elecciones generales y marcada por el recuerdo del día más sangriento desde la fundación del Estado hebreo.

En el sitio del festival Nova (Reim), allegados observaron un minuto de silencio a las 06H29, hora exacta en que comenzó la ofensiva desde la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023. De forma simétrica, el kibutz Kfar Aza realizó su propio acto en memoria de las 64 personas asesinadas y 18 secuestradas durante el asedio a la comunidad.

Balance del ataque inicial y contexto actual

Víctimas e impacto (2023): El ataque inicial dejó 1.221 muertos y 251 rehenes trasladados a Gaza (44 de ellos ya fallecidos al momento de su captura). Solo en el festival Nova murieron más de 360 personas.

El ataque inicial dejó y trasladados a Gaza (44 de ellos ya fallecidos al momento de su captura). Solo en el festival Nova murieron más de 360 personas. Declaración de Hamás: El grupo islamista emitió un comunicado calificando la fecha como «un día glorioso» que rompió el mito de invencibilidad del ejército israelí.

El grupo islamista emitió un comunicado calificando la fecha como «un día glorioso» que rompió el mito de invencibilidad del ejército israelí. Situación en Gaza: Las conmemoraciones son las primeras desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre del año pasado, tras más de dos años de hostilidades que dejaron más de 74.000 muertos en el enclave, según fuentes locales avaladas por la ONU.

Tensión política y seguridad en alerta

Los actos se desarrollan bajo un operativo de seguridad reforzado tras advertencias de inteligencia sobre posibles ataques de Hamás y un reciente intento de atentar contra un vuelo a Tel Aviv.