Narcotraficante hermano de 'El Mencho' es condenado a 22 años de cárcel en EEUU

El hermano de ‘El Mencho’, conocido como ‘Tony Montana’, recibió una condena de 22 años y medio de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Washington, Estados Unidos/El capo narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) "El Mencho", fue sentenciado a 22 años y medio de prisión en Estados Unidos, informó este viernes el Departamento de Justicia.

Oseguera Cervantes, de 67 años y conocido también como "Tony Montana", se había declarado culpable en agosto pasado de "conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina" y de "uso, porte y posesión de arma en apoyo de la conspiración de tráfico de drogas".

Oriundo del estado de Michoacán, operó para los cárteles de su país durante más de dos décadas.

Primero para el cártel del Milenio (entre 2002 y 2010, aproximadamente), y luego para su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", que cofundó el CJNG y lo convirtió en uno de los más poderosos y sangrientos de México.

"El Mencho" murió en un asalto a su refugio por parte del ejército mexicano en febrero de este año, un operativo que luego provocó disturbios en amplias regiones del país.

"Oseguera Cervantes fue mucho más que el hermano de 'El Mencho'. Desempeñó un papel significativo en la construcción del CJNG, convirtiéndolo en una de las organizaciones terroristas extranjeras más violentas del mundo", afirmó el comunicado del Departamento de Justicia.

Oseguera fue detenido a finales de diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

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