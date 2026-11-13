'Queremos la paz para todo este pueblo': fieles expresan sus expectativas ante la visita de León XIV

La Eucaristía, presidida por el papa León XIV, se convirtió en uno de los momentos centrales de su visita a esta región. Durante la celebración, alrededor de 100 sacerdotes se organizaron para distribuir la comunión entre los asistentes.

La llegada del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcada por la emoción, los aplausos y la alegría de miles de fieles que se congregaron desde tempranas horas de este viernes en las Pampas de Pimentel para recibir al pontífice, quien regresó a una ciudad donde dejó una huella durante su labor pastoral.

El lugar, con una extensión de 81 hectáreas, recibió a peregrinos provenientes de distintas zonas del norte de Perú, así como de otros países de América del Sur. Muchos llegaron acompañados de sus familias y con la esperanza de escuchar un mensaje de fe y paz.

La eucaristía, presidida por el papa León XIV, se convirtió en uno de los momentos centrales de su visita a esta región. Durante la celebración, alrededor de 100 sacerdotes se organizaron para distribuir la comunión entre los asistentes.

La emoción de los presentes tiene un significado especial: antes de convertirse en el líder de la Iglesia Católica, León XIV fue obispo de esta diócesis y sacerdote cercano a las comunidades más apartadas del norte peruano. Algunos de los fieles que acudieron a recibirlo recuerdan que fue quien los bautizó, confirmó o acompañó en distintos momentos de su vida religiosa.

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“Queremos la palabra de Dios y la paz para todo este pueblo”, expresó una de las asistentes, quien llegó desde Piura junto a su familia. Otros peregrinos viajaron desde Tumbes, Piura y Trujillo.

Una de las familias contó que se organizó para trasladarse hasta Chiclayo y poder estar cerca del pontífice. Incluso, una madre acudió con su bebé con la esperanza de recibir su bendición.

Para muchos, el regreso del papa representa el reencuentro con el sacerdote y obispo que conocieron antes de que asumiera el máximo liderazgo de la Iglesia católica.

Agenda del papa en Chiclayo tras la eucaristía

León XIV tiene previsto continuar su agenda con una reunión privada en la capilla monseñor Óscar Romero, en el centro de Chiclayo. Posteriormente, sostendrá un encuentro con obispos de esta región.

La agenda continuará este sábado con una visita a una zona rural y montañosa del norte de Perú, hasta donde el pontífice se trasladará en helicóptero, debido a que el recorrido por carretera supera las tres horas desde Chiclayo. La visita forma parte del viaje apostólico que el papa realiza por América del Sur, en medio de una agenda que ha incluido distintas paradas en la región.

Información de Fabio Caballero